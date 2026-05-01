Espana agencias

Gerard Piqué vuelve a cargar contra la actuación arbitral

Guardar

Andorra La Vella, 1 may (EFE).- Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra y también líder del equipo técnico de trabajo del primer equipo, volvió a cargar contra la actuación arbitral del aragonés Alonso De Ena Wolf, después de conocer el contenido del acta arbitral del partido que enfrentó a su equipo contra el Albacete.

El ex-defensa central del Barça y de la selección española reaccionó en la red social X y allí dió su versión de lo ocurrido. "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club. Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten".

PUBLICIDAD

En el acta arbitral, Alonso De Ena Wolf escribió: "D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación. Justo al entrar al vestuario, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito en los siguientes términos: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".

En el minuto 90 de partido, el árbitro aragonés expulsó a tres miembros del cuerpo técnico con roja directa: Carles Manso (cabeza visible del equipo técnico de trabajo), Dani Ortiz (entrenador de porteros) y Jonathan Barreal (encargado de material). El gol del Albacete llegó en el minuto 85 tras reclamar los locales un pisotón que no vio ni el árbitro ni el VAR.

PUBLICIDAD

1011857

vds/and/jl

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La CUP pide la "máxima respuesta del Estado" para que Israel libere al activista retenido

Infobae

María Jesús Montero: Sánchez no está solo, llega el primero y luego otros le siguen

Infobae

Sánchez pide la libertad del español "secuestrado" por Israel y espera PP y Vox se sumen

Infobae

Un triplete de Schröder hace campeón europeo al Hacken frente al Hammarby

Infobae

Sánchez exige la liberación del español de la flotilla: "Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria"

Sánchez exige la liberación del español de la flotilla: "Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

ECONOMÍA

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16