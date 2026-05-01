Gerard Piqué vuelve a cargar contra la actuación arbitral

Andorra La Vella, 1 may (EFE).- Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra y también líder del equipo técnico de trabajo del primer equipo, volvió a cargar contra la actuación arbitral del aragonés Alonso De Ena Wolf, después de conocer el contenido del acta arbitral del partido que enfrentó a su equipo contra el Albacete.

El ex-defensa central del Barça y de la selección española reaccionó en la red social X y allí dió su versión de lo ocurrido. "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club. Cada club paga más de 470.000 euros anuales para que la Segunda División cuente con más de 20 árbitros para la categoría. ¿Cómo es posible que un árbitro que arbitró recientemente a ambos equipos vuelva a ser designado en un espacio tan corto de tiempo, después de nuestra petición por carta? Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por “protestar” con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten".

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En el acta arbitral, Alonso De Ena Wolf escribió: "D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación. Justo al entrar al vestuario, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a voz en grito en los siguientes términos: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".

En el minuto 90 de partido, el árbitro aragonés expulsó a tres miembros del cuerpo técnico con roja directa: Carles Manso (cabeza visible del equipo técnico de trabajo), Dani Ortiz (entrenador de porteros) y Jonathan Barreal (encargado de material). El gol del Albacete llegó en el minuto 85 tras reclamar los locales un pisotón que no vio ni el árbitro ni el VAR.

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