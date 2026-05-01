María Jesús Montero: Sánchez no está solo, llega el primero y luego otros le siguen

Málaga, 1 may (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está solo; siempre llega el primero porque lo ve antes, es valiente y luego otros le siguen".

En un acto de campaña organizado en Cártama (Málaga), donde han estado también Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la exministra se ha referido al secretario general del PSOE como "un referente en el mundo" además de "un hombre valiente" que toma la iniciativa, "da igual con qué materia: la guerra de Ucrania, Gaza, Líbano o Irán".

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La candidata socialista, que ha insistido en su defensa de los servicios públicos en estas elecciones así como en lo capital que es que los militantes del PSOE movilicen voto de cara al 17M, ha cargado contra el PP, al que ha acusado de querer desmovilizar el voto progresista porque "saben que somos más", ha dicho.

"No respetan la democracia, no piensan que cada ciudadano es libre de su voto", ha indicado Montero ante los discursos del PP que señalan que los populares pueden tener una mayoría absoluta tras los comicios andaluces.

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Frente a esa actitud, ha instado a hablar de propuestas porque "estas elecciones son fundamentales para Andalucía" ya que la comunidad se juega "la defensa del mayor patrimonio que tiene esta tierra como es su sanidad pública, su educación pública y la dependencia".

La socialista ha señalado que el PP no tiene interés en discutir propuestas puesto que están "en la deshumanización" y el ataque "al presidente del Gobierno, a cualquier socialista" o a ella misma, ante lo que ha mostrado su respaldo a Begoña Gómez, "a la que atacan solo por ser la mujer de un presidente socialista".

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"A cada insulto, más militancia" y "un socialista defendiendo la verdad", ha recomendado Montero, quien ha recordado que si gana las elecciones llevará al primer Consejo de Gobierno "eliminar por ley las listas de espera al médico de cabecera, al especialista y en las operaciones".

En ese mismo Consejo de Gobierno, ha añadido, piensa aprobar una medida "para que los jóvenes puedan encontrar solución al problema de la vivienda". "Les vamos a dar el 20 por ciento de la entrada de la vivienda que se les vuelve imposible y vamos a triplicar las ayudas al alquiler en ciudades como Málaga", ha explicado.

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La candidata socialista ha señalado que el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, tiene intención de "meter el copago" sanitario así como de "privatizar los hospitales públicos".

Antes de Montero ha intervenido el cabeza de lista en las elecciones del PSOE por Málaga, Josele Aguilar, quien ha animado a lo suyos a que busquen la participación y recuerden a quienes tienen cerca las medidas "que les han beneficiado y que han puesto en marcha gobiernos socialistas" para que Montero sea presidenta de la Junta "la noche del 17 de mayo". EFE

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