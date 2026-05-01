Zapatero reivindica la Andalucía que "construyó el PSOE" y advierte de que "Vox y PP la misma cosa es"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado la Andalucía "moderna, avanzada" que "construyó el PSOE" y ha advertido de que "Vox y PP la misma cosa es".

Así lo ha señalado Zapatero en Cártama (Málaga) en un acto de campaña junto con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE de Málaga y candidato, Josele Aguilar; y el alcalde, Jorge Gallardo. Según la organización, han asistido 1.800 personas y además unas 400 personas han estado fuera del recinto.

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"Votar al PP es lo mismo que votar a Vox y votar a Vox es lo mismo que votar al PP, porque Vox y el PP la misma cosa es", ha incidido, al tiempo que ha explicado que "tienen la misma política en todo, es lo mismo votar a uno que a otro", ha apostillado.

Zapatero ha dicho a Moreno que "no hay truco, lo han demostrado" y "sobre todo tienen la misma política de insultar, de descalificar, de injuriar gravemente al Gobierno y, especialmente, al presidente del gobierno, como hoy ha hecho Abascal en Jaén", ha criticado, pidiendo que "no siembren más odio. No den esos golpes a la Constitución". "No caben los insultos", ha abundado.

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Así, ha instado "a la derecha" a que "busquen tener una mayoría parlamentaria en el país de otra manera; abandonen el insulto, la descalificación, la deshumanización, el ataque a las familias" y "si tienen coraje, si no son cobardes, confronten las ideas, las políticas y la gestión".

También durante su intervención Zapatero ha señalado que "el presente no se entiende desde el presente, el presente se entiende desde el pasado" y ha destacado, así, que "la Andalucía moderna, avanzada, admirada, es la Andalucía del desarrollo, del crecimiento de la autonomía y es la Andalucía que construyó el PSOE" con los presidentes socialistas. En este punto, ha valorado "las inversiones, el desarrollo y el crecimiento de Andalucía" de la mano del PSOE.

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"HAY PRESIDENTAS QUE ESTÁN PARA HACER LO QUE NECESITA ANDALUCÍA"

Por otro lado, Zapatero ha dicho que tiene "aprecio y admiración" por María Jesús Montero, de la que ha destacado es "trabajadora, capaz, valiente". "Hay presidentes que están para estar y presidentas que están para hacer lo que necesita Andalucía y lo que tiene que hacer Andalucía".

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"La Junta de Andalucía tiene ante todo competencias en sanidad, en educación, en vivienda y en dependencia y tiene recursos como nunca, porque se los ha aportado la financiación de este Gobierno", ha sostenido y ha asegurado que "si fallan, es que ha fallado el Gobierno" regional. Por ello, ha subrayado que "María Jesús tiene, ante todo, un plan para la sanidad, la educación y la dependencia".

Por otro lado, ha afeado que Moreno no quiera debatir con Montero y ha dicho que cree que es porque "no puede explicar por qué se ha deteriorado la sanidad pública, por qué privatiza tanto la educación privada, por qué la vivienda, aquí en Málaga, por ejemplo, es imposible para los jóvenes...".

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"Imagino que esto no será culpa de los inmigrantes, ¿verdad? Que la vivienda esté cara, que los jóvenes no pueden comprar...", ha dicho, advirtiendo "de la especulación". "Ya sabeís como son, si faltan viviendas accesibles, la culpa es de los jóvenes; y si faltan médicos, la culpa es que sobran enfermos", ha señalado, advirtiendo de que "esa es su forma de pensar y mucho más en la sanidad pública y mucho más si son inmigrantes".

"España es una España de derechos, de ciudadanos, de igualdad", ha asegurado. "Ser patriota es una España que acoge, que reconoce, que ayuda y que ampara", ha apostillado.

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Por otro lado, durante su intervención, ha destacado las leyes de memoria histórica llevadas a cabo por su gobierno y por el de Pedro Sánchez "para reconocer aquello que se había olvidado". "Nosotros siempre podemos hablar de la historia y siempre podemos recordar la memoria", ha defendido, frente a la derecha "que no tiene historia" y "no quieren hablar de la memoria".

"No tienen memoria para nada", ha reiterado, ironizando que ya "todos hacen un Rajoy todos los días". Así, ha criticado que el PP es "el partido sin memoria" y "con una hipocresía notable" porque "niega lo de los demás, y luego se quiere quedar con ello".

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Al respecto, ha reivindicado "todos los derechos sociales, laborales, civiles que ha conquistado la España democrática, la España del orgullo democrático, la España moderna, avanzada y referente". "Todos los derechos conquistados en todas las etapas han sido gracias al PSOE", ha sostenido.

Por último, ha dicho que se siente "orgulloso" de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, "que ha dicho no al 5% de gasto en defensa, porque eso son menos hospitales, menos universidades, menos pensiones, menos alta velocidad".

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Este primer día de campaña de las elecciones andaluzas ha coincidido con el 1 de mayo y también en su intervención Zapatero ha recordado que es "un día de reivindicación. Nosotros nacimos de los trabajadores, a los trabajadores les debemos la historia y se la ofrecemos hoy aquí con un compromiso renovado de defender, como hace el gobierno de Pedro Sánchez, los derechos laborales, un salario digno, la mejora del Salario Mínimo Interprofesional y una pensión digna".

Además el 2 de mayo el PSOE cumple 147 años, y Zapatero le ha deseado al partido un "feliz cumpleaños". "Hay que deseárselo, el PSOE ha hecho mucho por España", ha concluido.