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Un triplete de Schröder hace campeón europeo al Hacken frente al Hammarby

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- Tres goles de Felicia Schröder en el partido de vuelta de la final proclamaron este viernes al Hacken sueco como el primer campeón de la Copa de Europa Femenina de la UEFA, tras imponerse por un global de 4-2 al Hammarby, al que ganó por 0-1 en la ida y por 3-2 en la vuelta.

Al igual que en el primer choque, disputado el pasado 25 de abril en Estocolmo, cuando también marcó el único tanto del encuentro, Schröder fue de nuevo decisiva, al anotar los tres goles del segundo triunfo: el 1-0 en el minuto 6, el 2-0 en el 9 y el 3-2 en el 53, tras igualar Svea Rehnberg y Elin Sørum antes en el Hisingen Arena de Gotemburgo. EFE

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