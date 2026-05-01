Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Miami

Redacción deportes, 1 may (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida:

.1.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

1:29,310

.2.

Max Verstappen

NED

Red Bull

a 0,297

.3.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  0,448

.4.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

  0,467

.5.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

  0,769

.6.

George Russell

GBR

Mercedes

  0,790

.7.

Lando Norris

GBR

McLaren

  0,898

.8.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  1,277

.9.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  1,563

10.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  1,620

11.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  1,705

12.

Alexander Albon

THA

Williams

  1,714

13.

Oliver Bearman

GBR

Haas

  1,781

14.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  1,801

15.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

  2,285

16.

Esteban Ocon

FRA

Haas

  2,325

17.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  2,338

18.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

  2,737

19.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

  3,283

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

  3,452

21.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  3,552

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

  3,649

