Redacción deportes, 1 may (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito del Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida:
.1.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:29,310
.2.
Max Verstappen
NED
Red Bull
a 0,297
.3.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,448
.4.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,467
.5.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,769
.6.
George Russell
GBR
Mercedes
0,790
.7.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,898
.8.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,277
.9.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,563
10.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,620
11.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,705
12.
Alexander Albon
THA
Williams
1,714
13.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,781
14.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,801
15.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
2,285
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,325
17.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
2,338
18.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2,737
19.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,283
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
3,452
21.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
3,552
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,649
EFE
arh/jl
