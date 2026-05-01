Sinner minimiza a Fils y jugará su primera final en Madrid

Madrid, 1 may (EFE).- Jannik Sinner, número uno del mundo, subió un peldaño en su juego en la primera semifinal del Masters 1.000 de Madrid y venció con autoridad, por 6-2 y 6-4, al francés Arthur Fils, que había ganado todos los partidos sobre tierra en lo que va de 2026, y se situó por primera vez en su carrera en la final en la Caja Mágica.

La vigésima segunda victoria en lo que va de curso del jugador de San Cándido se produjo en una hora y 29 minutos. Fue un torbellino en la primera manga, que encarriló con aparente facilidad y evidente superioridad. Le costó algo más en la segunda, equilibrada hasta el noveno juego, cuando el transalpino quebró para sellar a continuación su triunfo en el décimo.

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Sinner jugará la final con el ganador del duelo entre el belga Alexander Blocks y el alemán Alexander Zverev. EFE