El Rayo "agotará todas las vías legalmente previstas" para reducir la sanción de Isi

Madrid, 3 may (EFE).- El Rayo Vallecano, disconforme con la sanción de siete partidos a Isi Palazón y la denegación de su reclamación por parte del Comité de Apelación, "agotará todas las vías legalmente previstas para defender sus intereses" y tratar de reducir esa sanción que considera injusta.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al jugador del Rayo Vallecano Isi Palazón con siete partidos por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido frente a la Real Sociedad, correspondiente a la 32ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), disputado el 26 de abril.

PUBLICIDAD

El acta redactada por el árbitro expuso que en el minuto 90 el jugador del Rayo fue expulsado por el siguiente motivo: "Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'Eres un sinvergüenza'”. Además, añadió que acompañó dicha expresión con el gesto de señalarle "con el dedo índice".

El Rayo presentó un recurso por su disconformidad con la expulsión, que se registró tras una jugada a los diez minutos del tiempo añadido de la segunda parte en la que Alex Remiro, el portero de la Real Sociedad, derribó dentro del área en una salida sin balón a Ilias Akhomach, jugador franjirrojo.

PUBLICIDAD

Tras estudiar las pruebas presentadas por el Rayo, que presentó alegaciones entregando pruebas videográficas de su jugador en la conversación con el árbitro José Luis Guzmán para intentar demostrar errores en la redacción del acta, el Comité de Apelación decidió desestimarlas y mantener los siete partidos de sanción, pese a que Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros, reconoció que hubo "un error" del colegiado con el VAR.

El Rayo, que sigue disconforme, emitió un comunicado en el que anunció que seguirá reclamando lo que considera justo.

PUBLICIDAD

"El Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D., tras no haber recibido hasta el día de ayer la resolución del Comité de Apelación, lo que impidió acudir al Tribunal Administrativo del Deporte antes de la celebración de la jornada 34, al no disponer de días hábiles, desea manifestar su absoluta disconformidad con las resoluciones dictadas tanto por el Comité de Disciplina como por el Comité de Apelación en relación con todas y cada una de las reclamaciones efectuadas por esta entidad", expresa el comunicado.

"El club considera que dichas resoluciones desatienden pruebas claras, evidentes y manifiestas que acreditan de forma fehaciente la existencia de errores en las decisiones objeto de impugnación, errores muchos de ellos reconocidos por el propio CTA", señala.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Rayo Vallecano informa de que "agotará todas las vías legalmente previstas con el firme propósito de defender sus intereses y hacer justicia". EFE