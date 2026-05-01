Page confirma la admisión a trámite del recurso de C-LM contra Ministerio para aplicar nuevas reglas del trasvase

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

"Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan", ha afirmado en declaraciones a los medios en Toledo con motivo de la Romería del Valle.

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En este punto, ha tildado de "absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno", a pesar de "muchas sentencias y después de haberse aprobado y estar vigente planes hidrológicos que obligan al cambio de las reglas de explotación". "Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero no como presidente no me voy a confirmar con lamentarlo", ha aseverado.

Reconociendo que "algunos se extrañan" de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político, ha señalado que "hay que retratarse y ser sinceros". "Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno".

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Le "duele especialmente" a García-Page cuando se incumple "la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín oficial" y que a él mismo le han dado "muchos responsables públicos". "Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país".

Esta realidad, ha lamentado, se replica "casi confederación a confederación, cuenca a cuenca", y una región como Castilla-La Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, ha señalado.

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