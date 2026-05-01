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Moreno pide el respaldo de los andaluces para no tener "las manos atadas" respecto a Vox

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Palma del Río (Córdoba), 1 may (EFE).- El presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que a partir del 17 de mayo Andalucía no puede estar sometida a los "caprichos" de un partido sin experiencia de gestión -en alusión a Vox- y ha pedido no tener "las manos atadas" para gobernar.

En un acto de la campaña electoral andaluza, celebrado en el Espacio Creativo y Cultural Santa Clara de Palma del Río (Córdoba), Moreno ha insistido en el mensaje de que Andalucía no puede permitirse "líos" como los ocurridos en otras comunidades como la de Extremadura, donde transcurrieron seis meses hasta que se dio "el visto bueno desde Madrid" por parte de la dirección de Vox -partido al que en ningún momento ha nombrado- para poder pactar con el PP.

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Ha censurado que desde "un despacho de Madrid", que no conoce la realidad andaluza, se adopten decisiones que competen a los andaluces, por lo que ha reclamado no estar "limitados y condenados a los caprichos" de estos dirigentes que desde la capital de España pretenden influir en la gobernabilidad andaluza.

"Necesitamos autonomía e independencia para tomar decisiones en libertad. No tener las manos atadas", ha apuntado el candidato del PP, quien ha mostrado también su sorpresa porque algunos partidos -en alusión al PSOE- hayan llegado a Andalucía tras presentar "tributos y facilidades a los separatistas" catalanes y vascos, a los que, en su opinión, se les han ido pagando "una serie de letras para que Pedro Sánchez siga gobernando".

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Juanma Moreno ha mostrado su orgullo por la gestión realizada en las dos legislaturas en las que lleva en el poder y ha añadido que el PP no acude a las elecciones "con las manos vacías" sino que ha existido "una hoja de ruta, un equipo y una ambición" por que esta tierra siga dando "saltos adelante".

La Andalucía del año 2018 y la de 2026 "son distintas", según Moreno, quien ha añadido que la de la etapa del PSOE no tenía ambición ni había "dolor" por la situación de la comunidad, y sin embargo ahora es una tierra "respetada" y que lidera "muchos indicadores".

Todo ello porque se ha hecho "un trabajo honesto", según el candidato popular, quien ha recordado; "Ahora somos noticias por otras cosas" distintas y que son las que proporcionan crecimiento a esta comunidad.

El candidato del PP, que previamente había asistido a la salida de una carrera popular en esta localidad cordobesa, donde se dio un baño de masas, ha defendido en el acto, en el que también ha participado el secretario general del PP andaluz y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, la necesidad de que Andalucía tenga "estabilidad".

Moreno ha reiterado que el 17 de mayo quiere una mayoría de estabilidad y ha pedido "no truncar" esta posibilidad, algo en lo que el PP se va a volcar: "Nadie nos han regalado nada nunca", ha dicho. EFE

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EFE

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