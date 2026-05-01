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Jódar acude a Roma como 34 del mundo y cabeza de serie

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Madrid, 1 may (EFE).- La derrota del joven belga Alexander Blockx ante el alemán Alexander Zverev en la semifinal del Masters 1000 de Madrid mantiene al español Rafael Jódar como número 34 de la clasificación mundial y, por tanto, accederá al Masters 1000 de Roma que arranca el lunes como cabeza de serie.

La estupenda progresión del madrileño de 19 años, cuartofinalista en la Caja Mágica, derrotado por el número uno del mundo el italiano Jannik Sinner, le han situado en el puesto 34. Sin embargo, tenía hasta ahora la amenaza del belga, revelación también en Madrid, que se ha situado un lugar por detrás (35) pero que tenía opciones de escalar más con triunfo sobre Zverev.

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El jugador de Amberes de 21 años se hubiera instalado entre los treinta primeros y habría desplazado a Jódar un puesto, al 35, y la condición de preclasificado en el Foro Itálico hubiera estado en el aire, a expensas de ausencias.

El Masters 1000 de Roma tiene 32 cabezas de serie. Jódar es el 34 pero las bajas anunciadas de, al menos, Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, aseguran esa condición al madrileño. EFE

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