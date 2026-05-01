Entidades catalanas exigen el "rescate inmediato" de los dos activistas de la Flotilla

Global Sumud Catalunya, Comunitat Palestina de Catalunya, Coalició Prou Complicitat amb Israel, Open Arms y el sindicat IAC han exigido este viernes el "rescate inmediato de los dos activistas secuestrados" tras la interceptación de dos decenas de barcos con destino a Gaza en aguas internacionales.

"El catalán de origen palestino y activista Saif Abukeshek ha sido secuestrado ilegalmente por el ejército de ocupación de Israel en aguas internacionales cerca de Creta en el asalto a la Global Sumud Flotilla, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza", informan en un comunicado.

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El resto de los 175 activistas "han sido agredidos en el ataque a la misión humanitaria en aguas internacionales y la mayoría de los tripulantes han sido desembarcadas esta mañana en Creta, denunciando torturas, palizas y malos tratos mientras estaban bajo custodia israelí".

AGRESIONES

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Aseguran que tres tripulantes con nacionalidad española se encuentran en hospitalizados en Creta y que las agresiones "han sido posibles gracias a la complicidad de la policía griega", según han asegurado los activistas.

Abukeshek, junto con el activista brasileño Thiago Ávila, "continúan secuestrados en una fragata cerca de las costas griegas por las fuerzas de ocupación israelí".

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Las organizaciones explican que "el gobierno de Netanyahu a través de su ministerio de Exteriores, los están trasladando a territorio israelí para interrogarlos: a Saif Abukeshek le acusan de 'pertenencia a organización terrorista' ya Ávila 'de actividad ilegal'", lo que califican de montaje.

Abukeshek "es un sindicalista catalán de origen palestino implicado desde hace décadas en la solidaridad internacionalista, en la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la clase trabajadora. Secretario de Relaciones Internacionales de la Intersindical Catalunya (IAC)".

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"VISIBILIDAD Y LIDERAZGO"

Añaden que, al igual que Thiago Ávila, "ha sido una de las caras más visibles de la solidaridad con Palestina en Europa y particularmente en la Global Sumud Flotilla, en esta misión y la del pasado año y también antes en el Global Movement for Gaza que exigió la apertura del paso de Rafah desde Egipto en 2024".

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Abukeshek, que vive en Catalunya con su esposa y sus tres hijos pequeños, "ha sido secuestrado por esta visibilidad y liderazgo" y acusa al Gobierno de Israel de tratar a ambos activistas de chivos expiatorios.