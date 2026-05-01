Benassi: “Aceptamos el error del árbitro, pero no aceptamos el error del VAR”

A Coruña, 1 may (EFE).- El italiano Massimo Adalberto Benassi, consejero delegado del Deportivo, criticó este viernes el funcionamiento del videoarbitraje en el fútbol español.

“En absoluto queremos decir nada malo de ninguna ninguna institución ni de lo que es el fútbol en España. No hay ninguna duda con el arbitraje. Nosotros siempre vamos a aceptar el error del árbitro como ha sido toda la vida, lo que no vamos a aceptar es el error del VAR”, denunció.

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Tras el encuentro de su equipo contra el Leganés, en el que el colegiado Ojaos Valera señaló un penalti a favor del equipo madrileño en el tiempo de descuento por mano de Zakaria tras ser avisado desde la sala VOR para que revisara la jugada, el directivo del Deportivo lamentó la deficiente utilización del VAR en los últimos partidos.

“El reglamento es claro: el VAR debe entrar si el error es claro, obvio y manifiesto. Y si se para una imagen durante más de cinco minutos no es ni claro, ni obvio ni manifiesta”, apuntó Benassi, quien dijo que el diálogo con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) es “constante”.

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“La relación con el CTA es magnífica, pero llega un momento en el que es muy complicado aceptar ciertas dinámicas. Vamos a aceptar el error del árbitro, pero no el del protocolo del VAR. En ningún caso la mano de un jugador que se está girando para volver a correr puede ser una mano voluntaria o en posición antinatural”, denunció.

Recordó que el CTA ya le dio la razón en el penalti que le señalaron en contra frente al Burgos en El Plantío: “En Burgos nos fuimos con dos puntos menos y hoy, si no es por la parada de Ferllo, nos vamos con otros dos puntos menos. Nos estamos jugando mucho y llevamos mucho tiempo peleando por esta posición”.

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Benassi cree que el VAR puede "ayudar a mejorar" el fútbol, pero incidió en que su utilización no está siendo la correcta y, por ello, considera que "así se están cargando el fútbol". EFE

dmg/jl

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