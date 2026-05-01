Un acertante de Badajoz gana 1.637.815 euros en la bonoloto del viernes

Madrid, 1 may (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto de hoy viernes 1 de mayo hay en Badajoz un boleto de la primera categoría (6 aciertos) premiado con 1.637.815 euros.

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 8.470 de Badajoz, situado en la calle Enrique Seguna Otaño 12.

De la segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay un boleto acertante en Pont d'Inca-Marratxí (Islas Baleares), premiado con 132.619 euros.

Combinación ganadora: 24-37-47-13-26-45

Complementario: 07, reintegro: 9.

