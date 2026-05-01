29-24. El Bada Huesca gana al Guadalajara y da un paso adelante

Huesca, 1 may (EFE).- El Bada Huesca ha dado un paso muy importante en su lucha por la salvación al derrotar en casa al BM Guadalajara (29-24) en un partido muy igualado que se decantó en el ecuador de la segunda parte, cuando el conjunto oscense logró una renta entre cuatro y cinco goles que ya fueron una labor imposible para el conjunto visitante el poder darle la vuelta.

Al final de los primeros treinta minutos el electrónico señalaba un empate a trece goles que era el reflejo de los ocurrido entre dos equipos que no tuvieron las ideas claras.

PUBLICIDAD

Tras el descanso, el Guadalajara volvía a golpear y se adelantaba en el marcador (14-16) en los primeros cinco minutos, golpeando al Bada Huesca, que cometía muchos errores tanto en defensa como en ataque y muchos fallos en los lanzamientos, llevando los nervios tanto en la pista como en los aficionados.

Bada Huesca reaccionó y logró darle la vuelta al marcador casi en el ecuador de la segunda parte (20-18) entrando otra vez en la máxima igualdad el encuentro, y con todo por decidir a falta de diez minutos para el final.

PUBLICIDAD

Los últimos cinco minutos del partido los controló bien el conjunto oscense manteniendo una ventaja entre cuatro y cinco goles que ya fueron insalvables para el BM Guadalajara.

Ficha Técnica

PUBLICIDAD

29 - Bada Huesca: Tekaya (po), Tekaya (po), Daniel Pérez (2), Fabricio (0), Moya (3), Súarez (2), Charli Pérez (2), Oscar García (4), Alfonso Rodríguez (1), Tchitombi (6), Wilson (0), Parera (5), Bruno (0), Saa (1), Samuel Cordiés (3), Decsi (po).

25 - BM Guadalajara: Jorge Blanco (po), Juan Blanco (0), Falcón (1), Velasco (1), Román (6), Ganuza (1), Chiffa (3), Vera (2), Dorado (1), Da Silva (2), Simón (2), Mohamed (3), Jodar (2), N. García (po).

PUBLICIDAD

Arbitros: Marín y García. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Fabricio.

Marcador cada cinco minutos: 2-2; 5-6; 8-8; 10-10; 11-11; 13-13 (Descanso);14-16; 19-18, 20-19; 22-20; 25-20; 29-24 (Final).

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada vigésimo séptima de la Liga Nexus Asobal, entre el Bada Huesca y el BM Guadalajara, disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 2.137 espectadores. EFE.

mp/jl

PUBLICIDAD