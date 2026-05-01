Las salidas de Madrid se complican en el primer día del 1 de mayo

Madrid, 1 may (EFE).- Las carreteras de salida de Madrid registran retenciones de consideración este mediodía en el que además el tráfico se complica por algunos accidentes por la A-1 cerca de La Cabrera y la A-42 por Illescas, en sentido Toledo.

No obstante, otro siniestro, pero ya en dirección Madrid, en la A-6 en el entorno de Astorga, en León, también ha provocado el corte de esa vía.

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La salida de Madrid presenta complicaciones desde hace algunas horas y especialmente es sensible en la A-1, a la altura del circuito de Jarama y el Vellón; en la A-3, en Rivas; A-4, en Aranjuez; la A-5 en Arroyomolinos y en la A-6, en Las Rozas.

En Ávila, también en la A-6 por Arévalo, y en Burgos, en la A-1 por Serracín, en ambos sentidos. En Palencia también tráfico lento por la A-67 en Herrera de Pisuerga en dirección Cantabria, y en esta comunidad en la A-8 en Castro Urdiales hacia Torrelavega.

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También precaución a la hora de circular por Toledo, en la A-5 en Maqueda y Valmojado en ambos sentidos de la marcha, y en Barcelona, en la AP-7 en Montornès del Vallès hacia Girona y en Martorell hacia Tarragona.

Asimismo, hay problemas en la entrada a Valencia por la A-3, en Loriguilla; en Málaga, en la A-92 en Antequera en dirección Sevilla, y en la AP-7 en Estepona hacia Algeciras.

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En las salidas de Sevilla, los puntos más conflictivos se localizan en la A49 en Sanlúcar, la A-4 por Dos Hermanas y AP4 en Los Palacios y Villafranca.

Tráfico pide precaución al volante ya que durante estos días y hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.

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Esta cifra es inferior a la de años anteriores, debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región.

No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

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Por eso, se pide cautela a la hora de circular ya que se registrarán desplazamientos tanto de largo recorrido como trayectos cortos, cuyos destinos principales serán zonas turísticas de costa y litoral (principalmente Andalucía y Levante), así como zonas turísticas de montaña y segundas residencias.

La DGT recuerda la obligación de usar la baliza V-16 en caso de tener una incidencia en carretera. EFE

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