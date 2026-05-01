Espana agencias

Las salidas de Madrid se complican en el primer día del 1 de mayo

Guardar

Madrid, 1 may (EFE).- Las carreteras de salida de Madrid registran retenciones de consideración este mediodía en el que además el tráfico se complica por algunos accidentes por la A-1 cerca de La Cabrera y la A-42 por Illescas, en sentido Toledo.

No obstante, otro siniestro, pero ya en dirección Madrid, en la A-6 en el entorno de Astorga, en León, también ha provocado el corte de esa vía.

PUBLICIDAD

La salida de Madrid presenta complicaciones desde hace algunas horas y especialmente es sensible en la A-1, a la altura del circuito de Jarama y el Vellón; en la A-3, en Rivas; A-4, en Aranjuez; la A-5 en Arroyomolinos y en la A-6, en Las Rozas.

En Ávila, también en la A-6 por Arévalo, y en Burgos, en la A-1 por Serracín, en ambos sentidos. En Palencia también tráfico lento por la A-67 en Herrera de Pisuerga en dirección Cantabria, y en esta comunidad en la A-8 en Castro Urdiales hacia Torrelavega.

PUBLICIDAD

También precaución a la hora de circular por Toledo, en la A-5 en Maqueda y Valmojado en ambos sentidos de la marcha, y en Barcelona, en la AP-7 en Montornès del Vallès hacia Girona y en Martorell hacia Tarragona.

Asimismo, hay problemas en la entrada a Valencia por la A-3, en Loriguilla; en Málaga, en la A-92 en Antequera en dirección Sevilla, y en la AP-7 en Estepona hacia Algeciras.

En las salidas de Sevilla, los puntos más conflictivos se localizan en la A49 en Sanlúcar, la A-4 por Dos Hermanas y AP4 en Los Palacios y Villafranca.

Tráfico pide precaución al volante ya que durante estos días y hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.

Esta cifra es inferior a la de años anteriores, debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región.

No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Por eso, se pide cautela a la hora de circular ya que se registrarán desplazamientos tanto de largo recorrido como trayectos cortos, cuyos destinos principales serán zonas turísticas de costa y litoral (principalmente Andalucía y Levante), así como zonas turísticas de montaña y segundas residencias.

La DGT recuerda la obligación de usar la baliza V-16 en caso de tener una incidencia en carretera. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

USO pide empleo de calidad y mejores salarios: "Que el trabajo sirva para tener un techo"

Infobae

Montero: "El PP se hace altavoz de un delincuente que quiere embarrar la vida política"

Infobae

Elma Saiz garantiza que se seguirá avanzando en derechos laborales "sin dar un paso atrás"

Infobae

PSOE y Gobierno alertan de retrocesos con un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León

Infobae

Urtasun califica de "secuestro" la detención y traslado a Israel de un activista hispano-palestino de la flotilla

Urtasun califica de "secuestro" la detención y traslado a Israel de un activista hispano-palestino de la flotilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo