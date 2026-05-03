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Fatboy Slim puso el cierre al festival murciano Warm Up con una sesión histórica

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Murcia, 3 may (EFE).- El festival murciano Warm Up despidió la madrugada de este domingo su programación con una de las actuaciones más destacadas de su historia, la del legendario DJ británico Fatboy Slim con una potente sesión que hizo vibrar a miles de asistentes con su fusión de funk, house y big beat.

Horas antes del concierto, el artista mantuvo un encuentro con sus seguidores durante la firma de su libro 'It Ain’t Over… ‘Til the Fatboy Sings', con el que celebra cuatro décadas de trayectoria musical, ha informado la organización.

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Durante su actuación, Fatboy Slim desplegó un repertorio cargado de éxitos y guiños a otros artistas, interpretando temas como "The Rockafeller Skank", "Ya Mama", "Role Model”, “Where U Iz”, “All The Ladies” o “Bus Stop Please”.

Tampoco faltaron clásicos como “Star 69”, “Weapon of Choice”, “Eat Sleep Rave Repeat”, “Fucking in Heaven”, “Praise You” y “Right Here, Right Now”, que incluso repitió en el tramo final.

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El británico sorprendió además con versiones como “Born Slippy .NUXX” de Underworld, “Mr. Brightside” de The Killers o “The End” de The Beatles, así como con una mezcla especial de “The Rockafeller Skank” junto a “(I Can’t Get No) Satisfaction” de The Rolling Stones.

La jornada comenzó con el espectáculo festivo de La La Love You, que desplegaron su habitual repertorio pop acompañados por un llamativo globo gigante en forma de alien.

A continuación, los británicos Bloc Party ofrecieron un directo cargado de himnos generacionales, seguido por la actuación de Lori Meyers, que también habían protagonizado un concierto sorpresa por la mañana en la Plaza de la Universidad.

Uno de los escenarios acogió igualmente una serie de conciertos multitudinarios, entre ellos el de Repion, que presentaron su nuevo disco, “201”, con una descarga de energía grunge, y el gallego Carlos Ares, que estrenó puesta en escena con temas de su álbum “La boca del lobo”.

También destacaron el irreverente show de Ojete Calor y el cierre de Rusowsky, con una propuesta que combina pop, electrónica y ritmos urbanos.

Otro escenario reunió propuestas como Firmado, Carlota; Las Petunias; La Paloma; Deadletter; Viva Belgrado; Karavana y la sesión de Flash Stereo Club. La electrónica tuvo su espacio con artistas como Cora Novoa, Piem o Flaca.

El evento volvió a contar con la retransmisión en directo de Radio 3 y reforzó su compromiso con la accesibilidad junto a la Fundación Music For All, además de incorporar servicios tecnológicos y experiencias para el público en el recinto de La Fica. EFE

(Foto)

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EFE

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