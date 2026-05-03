¿Se sobrevacuna a las mascotas? Las recuerdos vacunales pueden relajarse si hay inmunidad

Madrid, 3 may (EFE).- La vacuna contra la rabia es la única obligatoria por ley en España para las mascotas, aunque reciben muchas otras por el deseo de sus dueños de protegerlas; pero la sobrevacunación es una práctica que puede sobreestimular el sistema inmune de los animales, con ciertos riesgos, advierten los especialistas.

Tanto en veterinaria como en medicina humana hay que guiarse por el principio del menor tratamiento necesario, señala el veterinario Víctor Algra.

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"Muchas de las vacunas que ponemos son para proteger a las mascotas, pero no son obligatorias por ley ni nadie puede ser multado por no tenerlas. Parvo, moquillo, hepatitis, panleucopenia felina... Todos hemos oído el típico caso de un perrito con parvo, cachorros que se mueren, así que son vacunas muy importantes para ellos, aunque esas enfermedades no van a afectar a una persona", explica.

"Las vacunas de enfermedades que sí afectan a las personas son muy importantes a nivel de salud pública y ahí entraría la vacuna de la rabia, que en casi todas las comunidades es anual", añade.

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"Aunque el equipo de veterinarios debe valorar a sus pacientes de forma individualizada y establecer un plan vacunal en función del riesgo, es importante saber que hay vacunas que generan inmunidades muy duraderas y otras no. Hace años, ante la duda se primaba la seguridad y se optaba por vacunar todos los años de todo", indica Algra.

En la vacuna de la rabia hay que guiarse por la legislación y en otras como la de la leptospira, que usa cepas bacterianas inactivadas y generan poca inmunidad, "sí estaría recomendado vacunar de manera anual”.

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En cambio, las que utilizan virus vivos atenuados, entre ellas parvo, moquillo o panleucopenia, generan alta inmunidad. "En estas enfermedades podríamos relajar un poco más los recordatorios vacunales siempre que el animal tenga inmunidad".

Para saber si la tiene, hay que recurrir a una prueba, la titulación de anticuerpos, que detecta si hay una inmunidad circulante.

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"No tendría mucho sentido sobreestimular el sistema inmune si ya tenemos una inmunidad", indica el veterinario, que por ello recomienda testar antes de vacunar. "Puede haber cierta resistencia, porque siempre se ha vacunado y no ha pasado nada, pero quizás no es lo mejor".

"Por desgracia", señala, la titulación de anticuerpos "es más cara que las vacunas" y hay que sacar sangre, hacer la prueba, tener personal dedicado en consulta... "Es más fácil poner la vacuna", reconoce.

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Pero el recurso a esa prueba, dice Algra, va en aumento, según percibe desde su clínica.

"Yo informo a los tutores porque a veces no conocen esa posibilidad. Hay gente que en todo caso decide poner la vacuna y es lícito, porque lo que hacemos los veterinarios es informar y ofrecer posibilidades. La decisión final es de los tutores", apunta.

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Los animales geriátricos experimentan una inmunosenescencia, el deterioro de su sistema inmunitario por el envejecimiento, y "también tendría mucho sentido hacer este tipo de pruebas para ver qué tal responden a las vacunas".

Víctor Algra, creador del podcast 'Un Veterinario' y autor de la novela 'Animales de ciudad', opina que la vacuna contra la leptospira debería ser igualmente obligatoria, por ser una bacteria que se transmite a los humanos. Se propaga por contacto con la orina de los animales infectados o a través de suelos o aguas contaminadas.

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"Cuando hay medidas higiénicas no suele haber problemas, pero en accidentes como la dana de Valencia es muy importante tener las poblaciones controladas", indica.

La Unión Europea (UE) acaba de reforzar la normativa que regula la movilidad de mascotas en el continente con un pasaporte europeo para animales que incide en la vacunación antirrábica y que, en caso de animales llegados desde terceros países, pide una titulación de anticuerpos contra esa enfermedad.

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Los nuevos requisitos no han supuesto para España ningún cambio significativo, dice Algra.

"Se unifica la legislación para evitar el tráfico ilegal de animales y garantizar su salud, porque muchos cachorritos viajaban muy jóvenes. No pueden viajar con menos de 15 semanas porque a partir de la semana 12 vacunamos de la rabia y tardan tres semanas en generar inmunidad", explica el veterinario.

Para viajar, recomienda a los dueños "ser muy previsores y mirar con tiempo lo que piden para entrar a un país y también para volver, porque los requisitos pueden no ser los mismos" y surgirían problemas en la frontera.

Algra lamenta la percepción de que los servicios veterinarios son caros, cuando se desconoce lo que cuestan los tratamientos y las pruebas.

"Comparado con cero, todo parece caro. Pero esto no lo sustentan los datos. Los veterinarios son de los recién licenciados peor pagados. No sé cuántos habrá en las listas Forbes, pero no, no están forrados", ironiza. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 5514162134)