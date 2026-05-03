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La Guardia Civil recupera 150.000 euros de una víctima de una estafa amorosa

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Madrid, 3 may (EFE).- La Guardia Civil ha logrado recuperar 150.000 euros que una víctima llegó a pagar con la llamada 'estafa del amor', tras iniciar el pasado mes de enero una relación a través de una aplicación, en la que terminó entregando 162.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima en el puesto de la Guardia Civil de Arroyomolinos (Madrid), y cuyos datos permitió a los agentes ubicar el destino de los fondos y bloquear inicialmente 6.000 euros y después recuperar otros 144.000 euros que ya le han sido reintegrados.

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Las pesquisas condujeron a los agentes hasta la localidad valenciana de Massamagrell, donde el presunto autor había invertido el dinero en la compra de material de construcción, con el objetivo de blanquear las cantidades que había obtenido con la estafa.

La investigación continúa abierta y se centra ahora en la plena identificación y detención del responsable por delitos de estafa y blanqueo de capitales.

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Ante este tipo de sucesos, la Guardia Civil subraya la importancia de denunciar este tipo de hechos, ya que la rapidez en la actuación permite rastrear los movimientos del dinero y, en algunos casos, bloquear las cuentas bancarias antes de que los fondos desaparezcan.

Y además recuerda una serie de recomendaciones para evitar caer en estas estafas: no enviar dinero ni compartir datos financieros con personas desconocidas y desconfiar de perfiles que declaran amor de forma rápida o evitan el contacto por videollamada.

También, utilizar herramientas como la búsqueda inversa de imágenes para comprobar la identidad de quienes inician relaciones a través de redes sociales. EFE

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EFE

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