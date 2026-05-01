Duelo directo por una plaza de 'play-off'

Badalona (Barcelona), 1 may (EFE).- El Asisa Joventut y el Unicaja Málaga afrontarán este sábado (18.00h CET) un duelo directo por una de las plazas que dan acceso al 'play-off' al término de la fase regular.

Badaloneses y malagueños, séptimos y octavos en la clasificación, respectivamente, aún no tienen cerrada su participación en las eliminatorias por el título, ya que el noveno, el Surne Bilbao Basket, reciente campeón de la Eurocopa de la FIBA, está a un solo triunfo de alcanzarles.

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El Asisa Joventut, séptimo con 17 victorias y 11 derrotas, está empatado junto con el sexto, La Laguna Tenerife, y saca dos triunfos y el 'basket-average' al Surne Bilbao, primer equipo situado fuera de los ocho primeros clasificados.

Por su parte, el Unicaja, octavo con 16 triunfos y 13 derrotas, cuenta con un partido jugado más en su casillero al haber disputado el pasado miércoles su encuentro adelantado ante el Dreamland Gran Canaria, que perdió por 100-101 tras una prórroga.

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Los malagueños disputarán la próxima semana la final a cuatro de la Liga de Campeones de la FIBA en Badalona, con el AEK griego como rival en semifinales, el equipo que precisamente eliminó a la Penya en los cuartos de final.

En cuanto al Asisa Joventut, los verdinegros llegan a este partido después de perder en la anterior jornada en la pista del Río Breogán por 93-86, aunque su último partido en casa se saldó con victoria ante todo un equipo Euroliga como el Kosner Baskonia por 81-69.

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De ganar a los malagueños, la Penya sacaría dos triunfos al Unicaja con un partido menos disputado, por lo que dejarían casi sellado su billete para el 'play-off'.

Para este encuentro, el técnico local, Dani Miret, tendrá la baja confirmada del pívot Ante Tomic, que se encuentra en el tramo final de recuperación de sus problemas físicos en el isquiotibial. Además, el pívot Simon Birgander será duda hasta última hora.

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Por su parte, el entrenador visitante, Ibon Navarro, tendrá las dudas hasta última hora de los escoltas Chris Duarte y Tyler Kalinoski, y del ala-pívot Kim Tillie.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Martín Carpena, el Unicaja venció muy cómodamente al Asisa Joventut por 105-83, por lo que el 'basket-average' momentáneo es de +23 para los andaluces.

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En la previa, el base del Joventut Guillem Vives advirtió sobre la dificultad del partido: "Ellos son un rival directo, así que esperamos tener la iniciativa tanto en ataque como en defensa. Queremos acabar la liga lo más alto posible".

El técnico de Unicaja, Ibon Navarro, consideró que su equipo tiene que mejorar "muchas cosas" respecto a los partidos anteriores. "Muchas veces queremos ganar el partido rápido y este no se acaba hasta que suena la bocina final. No podemos jugar con ansia", destacó. EFE

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