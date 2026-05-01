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Del Rey se mantiene segundo en Turquía, a un golpe del líder, el italiano De Leo

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- El español Alejandro del Rey se mantiene en segunda posición en el Abierto de Turquía de golf, del DP World Tour, al término de la segunda jornada, disputada este viernes y que concluyó con el cambio de liderato, en manos ahora del italiano Gregorio De Leo, con un golpe de margen.

Del Rey, que partió a un golpe de la cabeza, acabó con un total de -6 y quedó empatado con el inglés Sam Bairstow, el sueco Jens Dantorp y el neozelandés Kazuma Kobori.

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El madrileño llegó a compartir el liderato con De Leo durante algunos hoyos, pero en el último cometió un error con su segundo golpe, que envió al agua, y tras dropar la bola, cerró la ronda con un 'bogey'.

De Leo, de 26 años y 394 del mundo, se situó con -7, con lo que pasó a encabezar el torneo que se disputa en la región de Belek, al sur del país.

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Con opciones de victoria se mantienen David Puig, Roco Repetto, Eugenio López-Chacarra y Quim Vidal, los cuatro con -3, mientras que Ángel Ayora no tuvo un buen día y acabó con un total de +1, justo en el límite para pasar el corte, al igual que Ángel Hidalgo.

Quedaron eliminados Iván Cantero, Rafa Cabrera Bello, Manuel y Nacho Elvira, Jorge Campillo, Adri Arnaus, Pablo Larrazábal y Ángel García Heredia. EFE

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