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Arzak denuncia la suplantación de su marca para realizar estafas en reservas online

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San Sebastián, 1 may (EFE).- El restaurante Arzak de San Sebastián, con tres estrellas Michelin, ha denunciado la suplantación de su identidad e imagen de marca por parte de páginas web que perpetran estafas online a clientes que realizan reservas creyendo que lo están haciendo en el sitio oficial.

Los responsables del famoso establecimiento donostiarra ya han presentado denuncia ante la Ertzaintza y han colgado una alerta en sus cuentas en redes sociales para advertir de que el único canal para formalizar una reserva y obtener información es www.arzak.es.

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El restaurante de Juan Mari y Elena Arzak nunca pide pagos por adelantado, advierten fuentes de este reconocido espacio gastronómico, que indican a EFE que también se han puesto en contacto con Google para avisar de lo ocurrido.

Señalan que estas páginas han pagado por posicionarse en primer lugar cuando se inicia una búsqueda y que, cuando una es denunciada o retirada, aparece otra con la misma identidad y marca, aunque en todos los casos la extensión o TDL del dominio es diferente a la auténtica, es decir, distinta a ".es".

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Fue un cliente el que esta misma semana llamó al restaurante para contar que había realizado una reserva y que, en el momento que establece el contacto online con el banco para confirmar el pago la página se cerró, probablemente porque el sistema detectó alguna irregularidad.

"Nosotros nunca pedimos que se pague el menú por adelantado. Ese señor tuvo suerte, esperamos que no hayan conseguido estafar a otras personas", destacan en el restaurante, que señala que otros establecimientos españoles con tres estrellas Michelin también han sido víctimas de engaños.

En el mensaje que han dejado en redes sociales advierten de que cualquier otro dominio diferente a arzak.es "carece de vinculación" con la casa. "Queremos transmitirles tranquilidad: este asunto ya está en manos de nuestros servicios jurídicos y ha sido reportado formalmente ante las autoridades y plataformas pertinentes", resalta. EFE

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EFE

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