Fallece una mujer en un incendio en una vivienda en Sant Pau de Segúries (Girona)

Barcelona, 1 may (EFE).- Una mujer ha fallecido y un hombre ha resultado herido en un incendio declarado en la madrugada de este viernes en una casa de la población de Sant Pau de Segúries, en Girona.

Los Bomberos de la Generalitat han informado en un comunicado de que han recibido el aviso del incendio a las 1.13 horas y que al llegar al lugar se han encontrado con el cuerpo sin vida de la mujer en la cocina, donde se habría originado el fuego.

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El hombre herido ha sido evacuado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital de Olot.

El fuego se ha producido, en concreto, en una vivienda situada en la calle Major de Sant Pau de Segúries.

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Los bomberos han acudido al lugar del siniestro con tres dotaciones de los parques de Olot y Ripoll.

Además de quemar la campana extractora y utensilios de la cocina, toda la casa ha quedado afectada por el humo.

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Por otra parte, dos personas han resultado también intoxicados leves en otro incendio producido poco antes de las 6.00 horas de este viernes en la cocina de una vivienda en Sabadell (Barcelona). EFE