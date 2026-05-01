Irene Vallejo viaja a Rabat con Tres Culturas tras la traducción de varias obras al árabe

Sevilla, 1 may (EFE).- La escritora aragonesa Irene Vallejo participará a través de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en un encuentro en Rabat, en el marco de la designación de esta ciudad como la Capital Mundial del Libro 2026 por la Unesco, y después de que varias de sus obras se hayan traducido al árabe.

En un comunicado, la Fundación ha informado de que será la primera vez que Vallejo presente sus obras en Marruecos, donde varios de sus libros se encuentran ya traducidos al árabe desde el pasado año, de ahí, que se hayan programado dos citas con los amantes de la lectura con la colaboración la Embajada de España en ese país.

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El primer encuentro con la escritora tendrá lugar el 8 de mayo, a las 11:30 horas en el auditorio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Mohamed VI (que colabora en la actividad junto con la Fundación Nacional de Museos).

En este acto, en el que se prevé la asistencia de 180 niños del Colegio Español de Rabat, Vallejo compartirá sus reflexiones sobre la necesidad de despertar el hábito lector entre los jóvenes, el impacto del acoso escolar (y el papel de los libros como refugio) o la importancia de bibliotecas y espacios culturales en la formación de lectores.

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El segundo evento, el 9 de mayo a las 12.30 horas, tendrá como escenario la XXXI edición del Salón Internacional de la Edición y el Libro (SIEL), en el expositor España-Iberoamérica con la participación del Instituto Cervantes de Rabat.

En esta ocasión, la autora conversará con el traductor Mark Gamal, responsable de la versión al árabe de varias de sus obras, quien también la acompañará el día anterior en el museo. EFE

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