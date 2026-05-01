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Alonso: Nuestro programa este año es distinto al de los demás, hay que estar tranquilos

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Redacción deportes, 1 may (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que sale vigésimo primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad que "el programa de este año" de su equipo -inmerso en un arranque de temporada para el olvido- "es distinto al de los demás" y que deben "permanecer tranquilos".

"Hemos tenido menos vibraciones, ya que hemos hecho algunos retoques en el coche desde Japón", comentó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, en la que festejó títulos en 2005 y 2006.

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"Hay menos vibraciones, pero no hemos cambiado nada en lo que al rendimiento respecta. Seguimos estando muy por detrás de los demás", advirtió, no obstante, Alonso, de 44 años, que acaba de estrenar paternidad y que aún no ha decidido su futuro, aunque no le gustaría retirarse de la división de honor con las malas sensaciones que está experimentando en este arranque de temporada.

"Los demás mejoraron sus coches y nosotros no", manifestó el genial piloto asturiano en un video difundido este viernes en Miami por la propia F1.

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"Nuestro programa este año es diferente al de los otros equipos. Tenemos que permanecer tranquilos", declaró, no sin mostrar cierta resignación, Alonso, este viernes, en Miami. EFE

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