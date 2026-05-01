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Scariolo: "Los jugadores han hecho un esfuerzo para compensar la ausencia de Tavares"

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Madrid, 1 may (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, alabó el trabajo en equipo de sus jugadores en la victoria por 102-75 ante el Hapoel IBI Tel Aviv, en un día en el que Walter Tavares fue la principal ausencia de los blancos por lesión.

Con un 2-0 en la serie, ahora los blancos viajarán a Botevgrad (Bulgaria) con la intención de obtener un triunfo más en su eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga y acceder a la Final Four.

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"Estamos en buena posición pero aún nos falta una victoria. Sin 'Edy' (Tavares), que también ha estado presente. Sus compañeros han hecho un esfuerzo para compensar lo que nos deja. Hoy nos ha valido, pero veremos si también sirve para los próximos fuera de casa", dijo Scariolo en la rueda de prensa posterior al choque.

Pese a las grandes sensaciones del partido, con una segunda parte para enmarcar, evitó caer en triunfalismos y apeló a la concentración para no perder el objetivo: "Nuestra intensidad defensiva ha sido irregular en la primera mitad, en la segunda hemos sido más constantes. Vamos 2-0 pero cosas más raras se han visto. Debemos tener la cabeza metida en este 'play-off'".

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Sin Tavares, los focos se situaron sobre Usman Garuba, quien respondió "bien" a la "subida de responsabilidades" en ambos lados de la cancha: "Esperemos que siga así, tenemos que contar mucho con él para sacar adelante los partidos. También de Alex Len".

Scariolo reconoció un cambio del equipo tras el descanso, con 58 puntos anotados por la segunda unidad y tan sólo 15 pérdidas en los dos primeros encuentros.

"Es un dato muy bueno. Hemos jugado con una buena circulación, especialmente en la segunda parte. La segunda unidad nos ha dado impulso en la segunda parte. Tenemos los roles definidos pero estamos abiertos a modificaciones", apostilló.

Asimismo, se mostró contento con la reacción de todo el equipo ante la falta de su "jugador más decisivo", pero avisó de la "dura tarea" del próximo martes, pese al 4-0 de esta temporada ante los israelíes: "Es muy complicado ganar cinco partidos seguidos a un rival de tan alto nivel".

Por último, agradeció la actitud de los casi 7.000 asistentes al Palacio, que supieron reconocer los "momentos de dificultad" del equipo y animaron y ayudaron a conseguir el triunfo. EFE

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