Hoy será noticia. Sábado, 2 de mayo

ELECCIONES ANDALUCÍA

Avanza la campaña electoral en Andalucía en su primer fin de semana

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Sevilla (EFE).- La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo afronta este sábado su primer fin de semana sin la presencia de líderes nacionales.

El popular Juanma Moreno estará Córdoba; la socialista María Jesús Montero en Sevilla; Manuel Gavira, de Vox, en Jerez de la Frontera; Antonio Maíllo, de Por Andalucía , en Algeciras; y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, también en Córdoba.

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DOS DE MAYO

Díaz Ayuso preside el Día de la Comunidad de Madrid

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Madrid (EFE).- Isabel Díaz Ayuso preside este sábado 2 de mayo los actos institucionales con los que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, marcado una vez más por la confrontación con el Gobierno central, al que por segundo año consecutivo no se ha invitado a la ceremonia, aunque sí asiste el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo.

El Senado proyectará el sábado al anochecer vídeos institucionales sobre su fachada de la calle Bailén para conmemorar la festividad del Dos de Mayo y hará lo mismo a partir de ahora en las festividades de todas las comunidades autónomas cuando se celebre su día oficial.

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EL TIEMPO

Sábado de inestabilidad con chubascos más intensos en la mitad norte y máximas a la baja

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Madrid (EFE).- El paso de un sistema de bajas presiones dejará este sábado inestabilidad en la mayor parte de la península, con chubascos que serán más intensos en la mitad norte, acompañados de tormentas y ocasionalmente de granizo, especialmente por la tarde. Temperaturas máximas en descenso.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo, en Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes con acumulados significativos, así como en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León y nordeste de Castilla-La Mancha.

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EFE

fp

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