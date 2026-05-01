Espana agencias

Norris: "Un resultado perfecto para nosotros, una bonita recompensa para el equipo"

Guardar

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, que sale primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad que fue "un resultado perfecto para" ellos "y una bonita recompensa para el equipo".

"Ha sido un resultado perfecto para nosotros y una bonita recompensa para el equipo", comentó, tras dominar la cronometrada para la prueba corta, Norris, de 26 años, que logró en esta pista, hace dos años, la primera de sus once victorias en la categoría reina.

PUBLICIDAD

"Hemos instalado algunas mejoras en el coche y fue bonito recuperar algo de 'grip' (agarre). Es sólo el arranque del fin de semana, pero ha sido un buen resultado para nosotros", declaró el piloto de Bristol, cuyo compañero, el australiano Oscar Piastri, sale tercero, un puesto por detrás del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

"Esta pista siempre nos vino bien. Sabíamos que las mejoras que traíamos iban a suponer un avance; y éste ha sido el caso", apuntó el campeón mundial de 2025.

PUBLICIDAD

"Desde la primera vuelta me he sentido a gusto; ya que notaba que teníamos agarre en la parte trasera del monoplaza", declaró el piloto de Bristol tras dominar el 'sprint shootout' de Miami. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere una persona aplastada por una máquina de maíz en Miñóns (A Coruña)

Infobae

Antonelli: "Sabíamos que este fin de semana nos esperaba una batalla"

Infobae

Alonso: Nuestro programa este año es distinto al de los demás, hay que estar tranquilos

Infobae

Hoy será noticia. Sábado, 2 de mayo

Infobae

Scariolo: "Los jugadores han hecho un esfuerzo para compensar la ausencia de Tavares"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

ECONOMÍA

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16