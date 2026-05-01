Norris: "Un resultado perfecto para nosotros, una bonita recompensa para el equipo"

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, que sale primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad que fue "un resultado perfecto para" ellos "y una bonita recompensa para el equipo".

"Ha sido un resultado perfecto para nosotros y una bonita recompensa para el equipo", comentó, tras dominar la cronometrada para la prueba corta, Norris, de 26 años, que logró en esta pista, hace dos años, la primera de sus once victorias en la categoría reina.

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"Hemos instalado algunas mejoras en el coche y fue bonito recuperar algo de 'grip' (agarre). Es sólo el arranque del fin de semana, pero ha sido un buen resultado para nosotros", declaró el piloto de Bristol, cuyo compañero, el australiano Oscar Piastri, sale tercero, un puesto por detrás del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

"Esta pista siempre nos vino bien. Sabíamos que las mejoras que traíamos iban a suponer un avance; y éste ha sido el caso", apuntó el campeón mundial de 2025.

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"Desde la primera vuelta me he sentido a gusto; ya que notaba que teníamos agarre en la parte trasera del monoplaza", declaró el piloto de Bristol tras dominar el 'sprint shootout' de Miami. EFE