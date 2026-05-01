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Andrés Feliz: "Tenemos que seguir enfocados hasta sacar un partido más"

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Madrid, 1 may (EFE).- Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, habló tras la victoria por 102-75 ante el Hapoel IBI Tel Aviv, y apuntó a que el equipo debe seguir "enfocado" para ganar un partido más y certificar su billete a la Final Four de la Euroliga.

Los blancos consiguieron el 2-0 en la serie en el Movistar Arena y ahora viajarán a Botevgrad (Bulgaria) con la intención de obtener un triunfo más en su eliminatoria de cuartos de final.

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"No iba a ser un partido fácil. Sabíamos que teníamos que estar enfocados los 40 minutos. Ellos tienen una calidad increíble y podían podernos en problemas. Nosotros teníamos que seguir juntos hasta el final del partido, y eso es lo que hicimos", dijo Feliz tras el duelo.

El dominicano fue clave con sus 11 puntos y su despliegue de energía, y celebró su gran estado de forma: "Estoy orgulloso de mi progreso y de poder ayudar al equipo".

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Pese a que el Madrid ya tiene encarrilado su pase, insistió en el camino de la defensa para obtener una definitiva tercera victoria.

"Somos dos equipos que competimos al máximo. Nosotros debemos seguir con esa línea de defensa e ir a por cada balón dividido y cada rebote. Hay que terminar la serie. Tenemos que seguir enfocados hasta sacar un partido más", apostilló.

Ante la ausencia de Tavares, quiso destacar el gran trabajo de todo el equipo: "Tavares es muy importante para nosotros. De momento no estará y cada uno de nosotros debemos dar un paso adelante. Tenemos mucho talento y debemos seguir así".

Por último, alabó la actuación en estos dos partido de su compañero Facundo Campazzo, el mejor valorado en los dos primeros partidos.

"Increíble. Facu es un líder y siempre está ahí para ayudarnos. Es el primero en poner el físico para el equipo. Me alegro de que le están saliendo las cosas bien", finalizó. EFE

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EFE

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