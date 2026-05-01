Andreeva, a por el doblete

Madrid, 1 may (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, que disputará el sábado la final individual femenina del WTA 1000 de Madrid contra la ucraniana Marta Kostyuk, jugará también la de dobles, junto a su compatriota Diana Schnaider en el duelo ante la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.
El conjunto ruso que capitanea la pupila de Conchita Martínez ganó al dueto integrado entre su compatriota Vera Zvonareva con la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 6-2, en una hora y veinte minutos.
PUBLICIDAD
Por su parte, Siniakova Y Townsend se han impuesto a la serbia Aleksandra Krunic y la francesa Kristina Mladenovic por 6-4 y 7-5 en una hora y media. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Scariolo: "Los jugadores han hecho un esfuerzo para compensar la ausencia de Tavares"
Andrés Feliz: "Tenemos que seguir enfocados hasta sacar un partido más"
McLaren despierta y Norris sale primero en la prueba sprint de Miami
Demichelis: "Son tres puntos muy gordos"
Itoudis: "Tenemos que pasar de jugar 20 minutos bien a hacerlo 40"
MÁS NOTICIAS