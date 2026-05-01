Andreeva, a por el doblete

Madrid, 1 may (EFE).- La rusa Mirra Andreeva, que disputará el sábado la final individual femenina del WTA 1000 de Madrid contra la ucraniana Marta Kostyuk, jugará también la de dobles, junto a su compatriota Diana Schnaider en el duelo ante la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova.

El conjunto ruso que capitanea la pupila de Conchita Martínez ganó al dueto integrado entre su compatriota Vera Zvonareva con la alemana Laura Siegemund por 6-3 y 6-2, en una hora y veinte minutos.

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Por su parte, Siniakova Y Townsend se han impuesto a la serbia Aleksandra Krunic y la francesa Kristina Mladenovic por 6-4 y 7-5 en una hora y media. EFE