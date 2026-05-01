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Carl Starfelt sufre una hernia discal y podría perderse el Mundial

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Vigo, 1 may (EFE).- El Celta informó este viernes de que la resonancia magnética que le realizaron al internacional sueco Carl Starfelt reveló que el defensa central sufre “una hernia discal L5-S1”.

El futbolista arrastraba un cuadro de lumbalgia leve que se intensificó durante su participación con su selección nacional en el partido disputado el pasado 31 de marzo.

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Desde entonces, Starfelt ha seguido un tratamiento conservador que ha incluido “medicación, fisioterapia, técnicas de distracción vertebral y varias infiltraciones epidurales, siendo la más reciente aplicada esta misma semana”.

Aunque la evolución ha sido favorable y ha experimentado una mejoría notable, Starfelt continúa con limitaciones para la actividad en el campo, informaron los servicios médicos del Celta.

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Por ello, se ha solicitado una valoración externa por parte del neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en cirugía de columna en Madrid.

“Se está a la espera de evaluar la respuesta a la última infiltración epidural, mientras se mantienen las medidas de tratamiento conservador. En un plazo estimado de dos a tres semanas se valorará su evolución y, en función de la misma, se considerará la posible indicación de tratamiento quirúrgico”, destaca el club gallego.

Antes de afrontar la repesca del Mundial con Suecia, el defensa, uno de los pilares en el once de Claudio Giráldez, ya había sido baja con el Celta ante el Alavés. A su regreso a Vigo, el jugador ya no ha podido jugar ningún partido, ni de Liga ni de Liga Europa. EFE

dmg/jl

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