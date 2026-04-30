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Una superviviente del siniestro pide recusar a dos de los tres peritos

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Una de las supervivientes del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, ha pedido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, la recusación expresa de dos de los tres peritos y sean designados en su lugar dos profesionales que juren el cargo y realicen el informe en los términos convenidos.

Según recoge el escrito del abogado presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el día 20 de abril esta parte presentó recusación sobre uno de estos dos peritos y fue rechazada la petición por "no haber jurado el cargo en el momento procesal de la petición".

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Sin embargo, esta semana se les ha notificado el acto procesal en el que los tres peritos designados han jurado sus cargos. Por ello entiende que, "inmediatamente al conocimiento de dicha aceptación, corresponde presentar este escrito" en el que expresamente recusan la designación de dos de los tres peritos.

Respecto al primero, mantiene los mismos argumentos que presentó en la anterior ocasión, que recogía que el perito en cuestión es socio director de una entidad que, entre otras labores, realizan trabajos de peritaje y de certificados de calidad de diferentes proyectos. "Uno de estos trabajos ha sido la obra de los ramales de acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores de Cádiz", apunta la representación de la afectada.

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Así, explica que "se da la circunstancia de que esta reforma fue adjudicada a Ferrovial que es una de las empresas que formaban parte de la UTE que reformó el tramo de Adamuz, ocho meses antes del accidente".

En la comparecencia judicial, "se le pregunta si mantiene relación personal o profesional con Renfe, Adif o alguna de las empresas subcontratadas por ellas para realizar obras, instalaciones o reparaciones en vías" y "ratifica en presencia judicial que ha tenido relación con la entidad Azvi y con alguna sociedad del grupo Ferrovial".

En este caso, relatan que "Azvi y Ferrovial son dos grandes grupos de construcción e infraestructuras en España que colaboran habitualmente formando uniones temporales de empresas (UTE) para adjudicar licitaciones públicas de gran envergadura", a lo que agrega que "entre otros trabajos han realizado el mantenimiento de las vías ferroviarias en ADAMUZ 8 meses antes del accidente".

Por lo expuesto, esta parte considera que "el perito designado no debe tener vinculación alguna con el siniestro o con las empresas vinculadas al mismo --Ferrovial o Azvi-- para garantizar la imparcialidad absoluta de cara al informe a realizar", de modo que han solicitado su revocación y por ende una nueva designación.

EL SEGUNDO PERITO

En cuanto al segundo perito recusado, el letrado manifiesta que "el día que jura el cargo responde a las preguntas de la Letrada de la Administración de Justicia sobre si mantenía relación personal y/o profesional con Renfe, Adif o alguna de las empresas subcontratadas por ellas para realizar obras, instalaciones o reparaciones en vías ferroviarias". Así, asegura que tiene "una obra con Adif en Albacete".

En este sentido, creen que "el perito designado no debe tener vinculación alguna con el siniestro o con las empresas vinculadas al mismo --en este caso Adif-- para garantizar la imparcialidad absoluta de cara al informe a realizar", de ahí que hayan solicitado la revocación y una nueva designación de un perito que supla las funciones del recusado.

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EuropaPress

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