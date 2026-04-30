Edu Expósito, sobre el Real Madrid: "Debemos salir a ganar, estamos capacitados"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 30 feb (EFE).- El centrocampista del Espanyol Edu Expósito afirmó este jueves que el equipo debe "salir a ganar" contra el Real Madrid, rival de este domingo en la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División), y aseguró que su equipo está "capacitado" para lograrlo si hace "muchas cosas bien".

Para el centrocampista, mantener la "portería a cero" es básico contra el Real Madrid. "Esto nos va a seguir dando mucho. Debemos hacer que no se encuentren cómodos en transiciones. Es uno de los mejores del mundo, tienen muchas cosas buenas", comentó el jugador en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

PUBLICIDAD

Sobre la dinámica del equipo, que no ha ganado en 2026, el catalán reconoció que nadie valora el punto de la pasada jornada contra el Levante (0-0), pero subrayó la necesidad de "seguir sumando". "Estamos en una situación complicada, pero cada vez está más cerca. Veníamos de estar muy bien y cada vez estamos más abajo", analizó.

Edu Expósito se mostró comprensivo por el "nerviosismo" en el entorno del equipo, pese a apostar por la "tranquilidad" en estos momentos delicados. "Unidos lo vamos a sacar seguro (en referencia a la permanencia en Primera). Tengo confianza plena en el equipo. Debemos mostrar de qué estamos hechos", reflexionó.

PUBLICIDAD

El futbolista afirmó que un triunfo es esencial para revertir la dinámica, deportiva y anímica: "De estas situaciones se sale lógicamente ganando. Necesitamos esa victoria que nos dé la vuelta a la calma y a la energía positiva, como en la primera vuelta. Necesitamos seguir puntuando y ojalá podamos ganar".

Por otra parte, el jugador valoró la figura del entrenador, Manolo González. "Al míster le veo con mucha fuerza. No ha cambiado nada en las sesiones, la exigencia es máxima. Estamos con él y lo vamos a dar todo. Confío muchísimo en mi equipo y en el cuerpo técnico. Nos quedan cinco partidos vitales", aseguró.

PUBLICIDAD

Edu Expósito reconoció que esta situación no es la "más difícil" de gestionar y recordó que el peor momento fue el partido contra Las Palmas del año pasado, en el que el bloque se jugaba la permanencia: "Era todo o nada y ahora no es así, tenemos un margen. No hay que quemarlo todo ahora".

El centrocampista blanquiazul, en cualquier caso, no quiso minimizar la situación del equipo. "Cuando consigamos la salvación matemática es momento de decir qué ha pasado y quién han sido los culpables. Los que mandan son los que tienen que tomar las decisiones", aseveró. EFE

PUBLICIDAD

dpb/xsf/cmm