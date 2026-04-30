La RFEBoxeo denuncia a la Global Boxing Federation por intrusismo en el sector

Madrid, 30 abr (EFE).- La Real Federación Española de Boxeo (RFEBoxeo) ha iniciado una batalla legal contra la Global Boxing Federation (GBF) por, lo que consideran, intrusismo en el sector del boxeo español debido a "publicidad engañosa" y "que no se trata de una verdadera federación".

En un comunicado, la RFEBoxeo relata como la GBF organizó una velada en Zaragoza donde se disputaba un supuesto título nacional del peso wélter, hecho que catalogan como "publicidad engañosa" acogiéndose a la Ley 39/2022 que cita que "solo las federaciones deportivas españolas podrán organizar y utilizar el nombre de Campeonato de España (...), o cualquier otro análogo o similar a los indicados”.

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En el escrito, la Federación añade que en dicho evento, participaron dos boxeadores sin licencia federativa por lo que "ninguno de los dos contendientes, por uno y otro motivo, podría haber subido al ring en el seno de un organismo medianamente serio".

“Se han rebasado todos los límites imaginables", declaró Felipe Martínez, presidente de la RFEBoxeo, que se mostró contundente respecto a la denuncia: "Llevamos tiempo luchando contra estas prácticas (...). Sé que encontraremos los apoyos necesarios para poder erradicar de nuestro país a quienes, en beneficio propio, tanto daño hacen al boxeo”.

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La RFEBoxeo concluye anunciando una denuncia ante diferentes administraciones públicas por considerar estas conductas como "irregulares" y "altamente peligrosas sin los debidos controles de seguridad". EFE