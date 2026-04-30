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La reina conoce los avances y retos de las mujeres gitanas que sufren un 60 % de paro

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Madrid, 30 abr (EFE).- La reina ha destacado la labor que realiza la Fundación Secretariado Gitano, cuya sede en el barrio madrileño de Vallecas ha visitado este jueves y donde se ha reunido con un grupo de mujeres, entre ellas una vendedora ambulante y una programadora informática, para conocer los avances y los retos de este colectivo con un 60 % de paro.

La reina Letizia, acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado las herramientas tan eficaces que la fundación ha desarrollado estas décadas -40 años- para la promoción de los derechos y de la inclusión social de las personas gitanas para que tuvieran acceso al empleo, a la formación, a la educación, a la cultura, al espacio público y la prevención de la violencia.

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Una labor que, ha indicado la reina, ha sido muy relevante para las más de 700.000 personas gitanas que desde hace 600 años están en España.

Junto con la directora de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, la reina y el ministro se han reunido con un grupo de mujeres gitanas que representaban diferentes realidades del colectivo: Luisa Muñoz, una vendedora ambulante desde los trece años; la agente intercultural Dolores Fernández; la moza de almacén Sara Fernández; o la programadora informática Nazaret Borja, que se reinsertó en la vida laboral a través de los programas de la fundación.

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Estas mujeres han podido compartir sus inquietudes y análisis sobre la realidad que viven en relación al empleo, la educación o la discriminación, los avances y logros alcanzados en los últimos años, así como las dificultades que aún persisten.

Sara Giménez ha expresado a la reina el agradecimiento de la fundación por el acompañamiento que ha hecho a este colectivo desde que era princesa, como cuando concedió su primera audiencia a la fundación y ha señalado cómo desde entonces ha mantenido su preocupación en momentos como la pandemia y su apoyo a la labor que llevan a cabo programas de educación, como Promociona; de empleo, como Acceder y de igualdad, como Calí.

En 2025, la fundación atendió a más de 40.000 personas y, con el programa Acceder, consigue que anualmente cerca de 5.000 personas encuentren empleo y que las acciones dirigidas a la juventud gitana, alcancen una tasa de inserción del 42 %.

Entre las situaciones de discriminación que han destacado a la reina destaca la discriminación que se sigue detectando habitualmente hacia las mujeres gitanas, lo que las sitúa en una situación especial de vulnerabilidad. También las niñas gitanas enfrentan todavía muchas barreras en el acceso en igualdad a una educación inclusiva.

Una de las principales preocupaciones de la fundación es el fracaso escolar, con una tasa entre las jóvenes gitanas es de un 63 %, mientras que la tasa de analfabetismo en las mujeres de esta etnia es de un 14 %.

En materia laboral, hay una tasa de paro del 60 % entre las mujeres gitanas y el 42 % de ellas afirma haberse sentido discriminadas en las entrevistas de trabajo, destaca esta fundación, que desde hace más de 40 años apuesta por el progreso del pueblo gitano.

"Las mujeres gitanas estamos viviendo los cambios sociales y los avances de nuestra sociedad, pero todavía hay demasiadas brechas de desigualdad estructural que limitan oportunidades y derechos. Es fundamental abordar el tema de la educación como un elemento clave para el avance y la promoción social de las mujeres gitanas", ha dicho Sara Giménez.

Al final del encuentro, los responsables de la fundación regalaron a la reina una placa conmemorativa del encuentro donde se podía leer: "Gracias por caminar junto a nosotras, mujeres portadoras de historia, fuerza y orgullo" junto a la expresión en caló 'Latcho Drom' ('que tengáis un buen viaje').

Tras una foto de grupo con los trabajadores, beneficiarios y responsables de la Fundación Secretariado Gitano, una de las empleadas del centro, Sonia Cortés interpretó la canción 'Sin Miedo a la Libertad” -de Antonio Remache- considerada como un himno de la mujer gitana, acompañada a la guitarra por Basilio Escámez. EFE

(foto) (vídeo)

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