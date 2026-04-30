Koldo García dice que la UCO le propuso que "sería bueno" que les dijese cosas de Ábalos

Madrid, 30 abr (EFE).- Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le propusieron que "sería bueno" que les dijera "ciertas cosas" del exministro de Transportes y de "ciertas personas" relacionadas con las pesquisas en las que él mismo estaba investigado.

El exasesor lo ha aseverado en el Tribunal Supremo, donde desde hace cinco horas y media declara en el juicio por una trama de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia de la que él mismo está acusado junto con Ábalos y el reconocido comisionista Víctor de Aldama.

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Ha recordado, a preguntas de su defensa, la abogada Leticia de la Hoz, que fue interceptado por los agentes de la UCO cuando se dirigía en coche a Polop de la Marina, en la provincia de Alicante, y habló con ellos.

Entre otras cosas, según ha manifestado, de la propuesta que le hicieron para que dijera ciertas cosas de Ábalos y de otras personas investigadas en la causa. "Es totalmente cierto", ha enfatizado.

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"Han venido algunos miembros de la Guardia Civil y han trasmitido algunos mensajes", ha continuado el exasesor ministerial, que ha comentado que los investigadores de la causa podían haber hablado con él antes de entrar en su domicilio porque no tenía problema en colaborar.

De hecho, ha dicho que ha intentado ayudar a la Guardia Civil "en todo lo que me han pedido", y no precisamente el comandante Rubén Villalba, investigado en esta causa, al que ha calificado de "excelente".

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Y se ha alegrado de las declaraciones de ayer del comisionista Víctor de Aldama cuando dijo que los 2.000 euros que le entregaba al comandante eran para necesidades de logística del cuerpo. "Me lo creo", ha zanjado el exasesor. EFE