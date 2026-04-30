Kilian Jornet estará en una Zegama-Aizkorri con 585 corredores de 25 países

(Corrige el nombre de Jornet en el titular y el lead)

San Sebastián, 30 abr (EFE).- Los dos mejores atletas del mundo de la especialidad, el español Kilian Jornet en hombres y la sueca Tove Alexandersson, estarán en la 25 edición de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri, el próximo 17 de mayo, que contará con 585 corredores de 25 países.

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Será la primera prueba puntuable de las Golden Trail World Series y la participación para esta dura carrera será sobresaliente, tal y como ha señalado en la presentación desde la organización Maialen Aizkorreta, arropada por Azahara Domínguez, diputada de Turismo de Gipuzkoa, y el alcalde de Zegama, Iker Zubeldia, entre otros.

Se ha confirmado la presencia de Jornet, ganador de once ediciones de este prestigioso maratón, que tendrá en la línea de salida al vencedor del pasado año, Elhousine Elazzaoui, junto al tercer, cuarto y quinto clasificados de esa carrera: Daniel Pattis, Luca del Pero y Lorenzo Beltrami.

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La participación femenina no le irá a la zaga, de hecho desde la organización se considera posible batir el 17 de mayo, día de la maratón, el récord de una prueba que el año pasado se adjudicó Sara Alonso.

La favorita en esta categoría será, no obstante, la sueca Tove Alexandersson, ganadora en Canfranc en 2025 y considerada la número uno del mundo. También entra en los pronósticos Ida Nilsson, ganadora en 2018 en Aizkorri

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Otros nombres importantes de la prueba femenina serán los de las corredoras que en 2025 toparon el top-5, ya que se confirmó en este acto la comparecencia de Judith Wyder, Malen Osa, Rosa María Lara y Theres Leboeuf. EFE

cr/ab/mr

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