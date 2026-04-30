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Gao Ping renuncia a pactar con el fiscal una reducción de pena y defiende su inocencia

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San Fernando de Henares (Madrid), 30 abr (EFE).- El ciudadano chino Gao Ping ha renunciado este jueves a pactar con el fiscal del caso Emperador una reducción de penas a cambio de confesar, ya que quiere defender su inocencia en el juicio contra la organización de fraude, extorsión y blanqueo supuestamente liderada por él.

Fuentes de la defensa han informado a EFE de que en una reunión con su abogada en la Audiencia Nacional, el fiscal le ha planteado la posibilidad de una reducción en su petición de 43 años y medio de prisión para él y de 30 años para su esposa, pero estos han decidido no aceptarla ya que están dispuestos a mantener que son inocentes en esta causa seguida contra 95 acusados. EFE

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