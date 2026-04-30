El colombiano Beéle actuará el 23 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona

Barcelona, 30 abr (EFE).- El artista colombiano Beéle se suma al cartel del Cook Music Fest de Barcelona, por lo que actuará el 23 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la misma jornada en la que también cantará Don Omar, ha anunciado el certamen.

Beéle atraviesa una etapa de fuerte proyección internacional gracias a temas como 'Loco', 'No tiene sentido' o el radiable 'Algo Tú' junto a Shakira, que acumulan millones de reproducciones y lo han consolidado como una de las voces más escuchadas de su generación.

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En cuanto a Don Omar, el concierto del 23 de julio en Barcelona está concebido para gran formato y combinará los grandes himnos de su carrera, como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' y 'Dile', en un festival diseñado para una experiencia integral.

El evento reunirá en una misma fecha los directos íntegros de ambos artistas, permitiendo al público disfrutar de sus repertorios completos dentro de un formato de gran recinto. EFE

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