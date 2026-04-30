Espana agencias

El colombiano Beéle actuará el 23 de julio en el Estadi Olímpic de Barcelona

Guardar

Barcelona, 30 abr (EFE).- El artista colombiano Beéle se suma al cartel del Cook Music Fest de Barcelona, por lo que actuará el 23 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la misma jornada en la que también cantará Don Omar, ha anunciado el certamen.

Beéle atraviesa una etapa de fuerte proyección internacional gracias a temas como 'Loco', 'No tiene sentido' o el radiable 'Algo Tú' junto a Shakira, que acumulan millones de reproducciones y lo han consolidado como una de las voces más escuchadas de su generación.

PUBLICIDAD

En cuanto a Don Omar, el concierto del 23 de julio en Barcelona está concebido para gran formato y combinará los grandes himnos de su carrera, como 'Danza Kuduro', 'Dale Don Dale' y 'Dile', en un festival diseñado para una experiencia integral.

El evento reunirá en una misma fecha los directos íntegros de ambos artistas, permitiendo al público disfrutar de sus repertorios completos dentro de un formato de gran recinto. EFE

PUBLICIDAD

gcm/rq/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España vence a República Checa con Robles como estandarte en los mundiales de Londres

Infobae

Kilian Jornet estará en una Zegama-Aizkorri con 585 corredores de 25 países

Infobae

Indurain: "En Francia están ilusionados con Seixas, pero hay que poner un poco de calma"

Infobae

El Barça pide que se investigue si un abogado cobró del club por el fichaje de Griezmman

Infobae

La fiscal general releva a la fiscal superior de Madrid que se enfrentó a García Ortiz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

ECONOMÍA

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

DEPORTES

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión