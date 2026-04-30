Asociaciones piden reconocer por la ley de memoria a los saharauis víctimas del franquismo

Madrid, 30 abr (EFE).- La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa) y la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) han registrado este jueves una petición al Gobierno para que los saharauis víctimas del franquismo sean reconocidos al amparo de la ley de memoria democrática.

El escrito, presentado en el Ministerio de Política Territorial, solicita a la Comisión de la Verdad del Consejo de Memoria Democrática que investigue las violaciones de derechos humanos que se hubieran podido cometer durante el franquismo en el territorio que formaba parte de España hasta 1976.

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La petición, a la que ha tenido acceso EFE y entregada por estas dos organizaciones, cuenta con el apoyo de hasta 120 entidades memorialistas y ha ido acompañada de 20 ejemplares -uno por cada miembro de la Comisión- del informe 'Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo'.

Además, los promotores insisten en que se les debe garantizar el "derecho a la verdad" y el acceso a registros oficiales, así como una "asunción de responsabilidades" por parte del Estado.

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El presidente de Afapredesa, Abdeslam Omar Lahsen, ha valorado que una figura como el exmagistrado Baltasar Garzón, "que tiene ya conocimiento de la situación del pueblo saharaui", sea el presidente de la Comisión de la Verdad y, por tanto, uno de los encargados en proponer medidas al Gobierno en esta materia.

"Hoy estamos para reclamar algo que es de justicia, que es conocer la verdad", ha afirmado Lahsen para después insistir en que, si no se trata a las víctimas saharauis como igualmente represaliadas por el franquismo, se estaría incurriendo en una "discriminación racial".

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Esta comisión incorpora en sus trabajos testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales y elabora recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos. EFE