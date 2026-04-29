Sánchez tiende la mano al PNV y elige su "buena compañía" para acabar la legislatura

Madrid, 29 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este miércoles la "oposición constructiva" del PNV al que ha tendido la mano para acabar la legislatura con su "buena compañía", después de que la portavoz del partido vasco, Maribel Vaquero, le haya instado a elegir entre terminarla "solo o en compañía".

"Por supuesto que quiero compañía y, además, buena compañía como la del PNV", ha respondido Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de Vaquero sobre cómo piensa abordar sus prioridades con la actual aritmética parlamentaria.

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Una pregunta que ha llegado al pleno del Congreso después de que el PNV anulara este martes una reunión, sin concretar, que iba a celebrar con el Gobierno en respuesta a una foto manipulada con IA del líder nacionalista, Aitor Esteban, que los socialistas vascos publicaron en sus redes sociales y que los peneuvuistas han considerado una falta de respeto "indecente".

A ello se ha sumado además, la decisión del PNV de abstenerse en la votación del decreto de vivienda. EFE

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