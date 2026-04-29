Patxi López se muestra convencido de que se van a reconducir las relaciones con el PNV

Madrid, 29 abr (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha expresado este miércoles su convencimiento de que se van a reconducir las relaciones con el PNV tras las crisis con el PSE por la publicación de una foto generada con inteligencia artificial de su líder, Aitor Esteban, en redes sociales.

Así lo ha asegurado a los periodistas en la Cámara baja, minutos antes de empezar la sesión plenaria, al ser preguntado sobre este asunto.

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"Estoy convencido de que somos socios en un gobierno de coalición, somos socios también aquí en las grandes políticas que han salido adelante y todo va a ser reconducido", ha comentado.

Tras la publicación este martes en redes sociales por parte de los socialistas vascos de una foto generada con inteligencia artificial de Aitor Esteban, el PNV decidió anular una reunión que iba a mantener hoy el presidente del partido por considerar que era una falta de respeto "indecente".

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"No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente", respondió en X el PNV al tiempo que informaba de que la cita de Esteban con Moncloa, con un interlocutor no concretado, quedaba anulada.

Fuentes de Presidencia del Gobierno han asegurado que el presidente Pedro Sánchez no tenía previsto reunirse este miércoles con Esteban en Madrid, si bien no han aclarado si en la agenda de Moncloa figuraba algún encuentro del dirigente del PNV con otro miembro de su gabinete.

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Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado esta mañana en los pasillos del Congreso que evidentemente los socialistas vascos se equivocaron porque "el PNV es un partido de pocas bromas". EFE

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