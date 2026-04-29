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Luca Zidane es operado con éxito y dice que volverá “muy pronto”

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Granada, 29 abr (EFE).- Luca Zidane, portero del Granada y de la selección argelina de fútbol, ha sido operado este miércoles con éxito de la fractura de mandíbula y mentón que se produjo en el partido del pasado domingo ante el Almería y ha indicado tras la intervención que volverá a jugar “muy pronto”.

“La operación ha ido muy bien”, avanzó en su cuenta de Instagram Luca Zidane, que ha pasado por el quirófano tras sufrir en el choque ante el Almería una conmoción cerebral más una fractura en la mandíbula y mentón.

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“Ha sido más el susto que el daño. Estaré muy pronto de vuelta en los terrenos de juego. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”, añadió el cancerbero.

Lo previsible es que Luca Zidane no pueda volver a jugar partido oficial con el Granada esta temporada en Segunda, aunque su optimista mensaje hace aumentar las posibilidades de que se recupere a tiempo de disputar este verano el Mundial con Argelia.

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Luca Zidane ha sido el portero titular del combinado africano en toda la fase de clasificación para dicho Mundial y mantiene esa vitola de cara a la cita norteamericana. EFE

jag/agr/sab

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