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Isabel Rodríguez no ve perjudicado el pacto de Gobierno en Euskadi PNV-PSE por la imagen de Aitor Esteban creada por IA

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado hoy que no cree que haya quedado perjudicado el Gobierno de coalición en Euskadi del PNV y el PSE, a raíz de la publicación por los socialistas vascos de una imagen creada por IA del presidente del PNV, Aitor Esteban, tirándose a la piscina.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante una entrevista recogida por Europa Press en la que la ministra ha defendido ese pacto de gobierno alegando que Euskadi es una "inspiración" en políticas de vivienda.

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"Bueno, creo que no. Y además espero que no", ha respondido la titular de Vivienda al ser preguntada si cree que el Gobierno de coalición en el País Vasco se puede ver perjudicada por esa imagen de Aitor Esteban tirándose a la piscina.

Esta fue publicada por el PSE a raíz de una entrevista el presidente del PNV en la que éste aseguraba que se estaba avanzando en la negociación del nuevo Estatuto vasco.

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A pesar del malestar de los nacionalistas vascos, la ministra ha mostrado su esperanza de que no suponga ningún problema y ha centrado sus argumentos en las políticas de vivienda en Euskadi, donde la consejería está en manos de los socialistas vascos: "sirve de inspiración para muchas de las políticas que aquí estamos planteando".

Así, ha señalado que Euskadi ya tiene protegida la vivienda pública "para siempre"; está recuperando vivienda ya construida para incorporarla a ese parque público; está aplicando la congelación de precios y las bonificaciones fiscales para aquellos caseros que ponen su vivienda en alquiler asequible.

Por tanto, ha concluido que es una comunidad que "inspira en políticas de vivienda, que este gobierno de Euskadi conformado por el Partido Nacionalista Vasco y los Socialistas Vascos es bueno para la ciudadanía y es además una inspiración para nosotros".

NO VE AL PNV ALIÁNDOSE CON EL PP En cuanto a si cree que el PNV va a dar un giro en su apoyo al Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez ha respondido que "no" y ha señalado que este es un "partido centrado" frente a un PP que está "escorado con la derecha" y que "ni siquiera conserva los valores de base que conforman también la ideología del Partido Nacionalista Vasco".

Según Rodríguez, se está viendo con su política migratoria y por ello no ve al PNV aliado a la "extrema derecha" y al Partido Popular.

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