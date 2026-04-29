Imanol Uribe: 'Bwana' sería hoy más pesimista, se está elevando el nivel de racismo

San Sebastián, 29 abr (EFE).- Imanol Uribe ganó en 1996 la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con 'Bwana', un drama sobre quienes comenzaban a llegar en patera a las costas españolas que si se tuviera que rodar ahora tendría un tono más pesimista.

"Se está elevando el nivel de racismo por la influencia de la extrema derecha, de un racismo que no existía en mi época. Por lo menos, yo no lo vivía como lo vivo ahora", ha asegurado en rueda de prensa el realizador vasco (El Salvador, 1950), que este viernes recibirá el premio especial del 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

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Uribe ha firmado clásicos del cine político español en los que abordó también el llamado conflicto vasco, aunque tras casi medio siglo de carrera, en esta etapa pos-ETA no se siente tentado de rodar este tipo de películas.

"Cumplí mi cuota en su momento, igual me apetece más el tema de la inmigración. Del tema de aquí ya hice lo que tenía que hacer en su momento", ha asegurado el autor de títulos de la década de los 80 como 'La fuga de Segovia' y 'La muerte de Mikel', además de 'Días contados', con el que ganó su primera Concha de Oro en 1994.

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El veterano realizador, cuyo primer trabajo fue el documental 'El proceso de Burgos', ha explicado que comenzó a rodar estas historias apegadas a la realidad de su tiempo "por instinto", porque entonces había estudiado únicamente Periodismo -después pasó por la Escuela Oficial de Cinematografía- y le interesaba la actualidad.

"Era una manera de entender el cine como una vía de conocimiento a la realidad. Y eso fue como tirar del hilo. Pero como hubo un momento en que todo el mundo decía que yo era un cineasta político, de repente me dije: 'Voy a hacer otra cosa distinta para que no me encasillen'", ha asegurado Uribe, que luego dirigió filmes como 'El rey pasmado', basado en la novela de Gonzalo Torrente Ballester, y 'El viaje de Carol', donde trata sobre la infancia.

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También sus filmes han hablado de la Guerra Civil y la posguerra, como 'Miel de naranjas'. Volvió a abordar el terrorismo en 2015 en 'Lejos del mar', en la que unió a un expreso de ETA con una víctima de la banda.

Aunque asegura que él no volverá a tocar los años de violencia en Euskadi, le gustan las películas que han rodado otros directores tras la desaparición de la organización terrorista. "Lo único que yo llamaría la atención es que en la mayoría de las películas, que son estupendas, a los personajes de los miembros de ETA los han hieratizado", ha dicho.

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"Todos son como monstruos y, bueno, tenían su corazoncito y tenían sus cosas. Noto que con el paso del tiempo esos personajes son muy hieráticos y creo que tenían más esquinas y más cosas que contar que los hacían humanos de alguna manera. Ahora, con el paso de los años, es como una visión histórica, no una visión realista", ha señalado Uribe, cuyo protagonista en 'Días contados' es un etarra enamorado de una toxicómana.

Imanol Uribe ha acudido a la rueda de prensa acompañado de Javier Aguirresabore, director de fotografía de sus primeras películas y reconocido internacionalmente, quien le ha dado "permiso" para contar que trabajan en una película juntos titulada 'La virgen muda'.

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"El guion ya está y está muy bien. El 'casting' ya está ideado, y estamos en una fase de buscar financiación y organizarlo. Todo vino de una llamada de Javier que cuando volvió de Los Ángeles, dijo: 'Oye, tenemos que hacer por lo menos una última película juntos otra vez'", ha relatado.

Piensa que ahora es más fácil hacer cine que en sus comienzos, aunque "siempre es difícil". "Ahora hay más vías para acercarte al cine. Antes era una protoindustria, pero era una época muy interesante", ha comentado el director, que ha mencionado nombres como los de Montxo Armendariz y Pedro Olea, y ha destacado el "subidón" del cine vasco en los últimos años, con la aparición además de un buen número de mujeres directoras, "una cosecha extraordinaria".

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"Me parece que el cine vasco está en un momento muy potente, muy, muy bueno. No quiero ser chauvinista, pero ha dado un subidón con diferencia a otros sitios", ha destacado. EFE

(foto) (vídeo)

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