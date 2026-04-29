Madrid, 29 abr (EFE).- El PP no espera grandes cambios en la legislatura tras el enfado del PNV con el Gobierno por una foto generada por IA del líder nacionalista Aitor Esteban y la forma de legislar del Ejecutivo por decreto, aunque está convencido de que a Pedro Sánchez se le ha agotado su tiempo y solo "está por estar".

Fuentes de Génova ha insistido este miércoles en que el Gobierno no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar medidas, un hecho que se demostró ayer en la votación del decreto ley sobre la vivienda con la abstención del PNV y el voto en contra de Junts, ni por tanto el apoyo seguro de los socios de investidura para terminar el mandato.

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El malestar del PNV con el Gobierno se hizo patente este martes cuando el PNV anuló una reunión, sin concretar, que iba a celebrar con el Ejecutivo en respuesta a una foto manipulada con IA de Aitor Esteban que los socialistas vascos publicaron en sus redes sociales y que los peneuvistas consideraron una falta de respeto "indecente".

Para el PP esta sucesión de hechos no supondrá un gran cambio en la relación de Sánchez con sus socios, pero a su juicio la abstención del PNV pone de manifiesto que no tiene mayoría pese a que desde el Gobierno siempre digan que "son más" y sin embargo no son capaces de aprobar presupuestos ni leyes ni decretos.

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Sánchez está "para estar, no para hacer", remachan los populares quienes ven que el enfado entre PNV y el Gobierno no tiene mayor recorrido y que la formación vasca continuará prestando su apoyo.

Sobre el rechazo del pleno a la convalidación del decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres, en el PP ven una fractura en el Ejecutivo de coalición y dicen que si Sumar vuelve a "arrastrar" al PSOE a presentar un nuevo texto, lo analizarán y decidirán en consecuencia. EFE

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