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Dos años de prisión por provocar un incendio en viviendas en Vinaròs (Castellón) haciendo una broma

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión como autor de un delito de incendio, para el que aprecia las atenuantes muy cualificadas de dilaciones indebidas y reparación del daño, a un hombre que provocó un incendio en viviendas en Vinaròs (Castellón) cuando intentaba hacer una broma, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La sentencia le impone el pago de una indemnización superior a los 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los vecinos cuyas viviendas y vehículo se vieron afectados a consecuencia de las llamas, cantidad que el procesado consignó en una cuenta judicial con anterioridad a la celebración de la vista oral.

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Los hechos ocurrieron sobre las 12.15 del 5 de abril de 2015 en una casa de Vinaròs, cuando el encausado, a modo de broma, cogió una botella de alcohol sanitario y, usando un mechero, lo prendió a la vez que la apretaba y hacía que el líquido saliera a presión, maniobra que provocó una llamarada que prendió un sillón de la casa.

El fuego se propagó a las demás estancias del inmueble y fue necesario el desalojo de dos plantas del edificio. Los bomberos no pudieron acceder a las plantas altas por la virulencia de las llamas, que afectaron a la fachada de la finca, y tuvieron que rescatar a un vecino y sus dos hijos menores, con el peligro que esta operación generó para ellos.

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El fuego afectó a cuatro viviendas -entre las que se encuentra la casa donde comenzaron las llamas-, a zonas comunes de la finca y a un vehículo. La sentencia considera probado que el incendio, calificado como grave, no ocasionó más daños materiales ni daños personales más graves debido a la "pericia" de los bomberos que intervinieron en la extinción.

La sentencia, dictada después de que las partes llegaran a una conformidad en la que mostraron su acuerdo con los hechos y las penas, es firme.

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