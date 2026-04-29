Azcón, reelegido presidente de su segundo Gobierno con Vox con el rechazo de la oposición

Zaragoza, 29 abr (EFE).- El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo gobierno con Vox, con el rechazo en el Parlamento autonómico de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

En esta ocasión Azcón ha contado con una amplia mayoría al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, los 26 del PP y 13 de los 14 Vox, ya que la diputada María Lorena García estaba ausente por una intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

La investidura es posible tras alcanzar un acuerdo de Gobierno en el que el PP asume la polémica prioridad nacional en el acceso a los servicios, mientras que los de Santiago Abascal obtienen tres de las nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, un senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes.

Este será el segundo intento de Azcón de conseguir un gobierno estable para toda la legislatura con Vox tras una primera alianza en 2023, que duró solo once meses y derivó en el adelanto electoral en Aragón, el pasado 8 de febrero, ante la imposibilidad de sacar adelante nuevos presupuestos.

PUBLICIDAD

En su intervención en las Cortes de Aragón, Azcón ha defendido su pacto con Vox y ha subrayado que lo de que "las segundas partes nunca fueron buenas", en alusión a este segundo gobierno con los de Abascal, "está hecha para el cine, no para la política".

Además, ha remarcado que su investidura es una "meta volante", que ahora empieza de verdad la carrera, porque lo importante es que se gobierne "bien", y que la prioridad absoluta es "la democracia" y el respeto de las reglas de juego y la legalidad, que permiten establecer prioridades políticas y defender España y Aragón.

PUBLICIDAD

El portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha asegurado que el acuerdo firmado en Aragón es el punto de partida de lo que su partido quiere para el conjunto de España.

Además, ha advertido a Azcón de que "no es un cheque en blanco", que van a exigir su cumplimiento "íntegro", y que su partido no va "a pedir perdón" por defender la prioridad nacional, que es "justicia y sentido común", y no odio ni discriminación.

PUBLICIDAD

La prioridad nacional es el punto del pacto contra el que han cargado los portavoces de todos los grupos de la oposición, como el PSOE de Pilar Alegría, quien la considera una segregación de "ciudadanos de primera y de segunda, a todas luces ilegal".

Además, ha criticado el adelanto electoral de Azcón siguiendo una estrategia marcada desde Génova y que haya elegido la "peor" alternativa para gobernar, entregarse a Vox batiendo el récord de "inestabilidad" en su tercer gobierno desde 2023, que a su entender "ya está amortizado", porque nace "desde el recelo y la desconfianza" entre los socios, y no cree que dure cuatro años.

PUBLICIDAD

"Ha vendido derechos y convivencia para mantenerse en el poder", ha resumido Alegría.

El portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha censurado el pacto "de la vergüenza" de PP y Vox, un "catálogo de irregularidades" que va durar "muy poquito", porque con las elecciones generales a Vox le va a interesar "volver a irse" de los ejecutivos autonómicos.

PUBLICIDAD

Ha afirmado que Azcón está "maniatado", es un "títere" de los líderes nacionales de ambos partidos y "no merece ser presidente de Aragón" al entregar las "llaves, la dignidad y valores" de la región a la extrema derecha.

Por Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte ha dejado claro el "no rotundo" de su grupo al nuevo gobierno de Azcón "con mayor peso de la ultraderecha en la historia de la democracia española" y ha avisado al líder del PP de que el plan de Vox es utilizar su presencia en los gobiernos autonómicos como herramientas para su "guerra cultural" en una precampaña electoral hacia las generales.

PUBLICIDAD

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha acusado a Azcón de dejar "vía libre al fascismo" con su pacto de gobierno con Vox, una "irresponsabilidad" con la que se "institucionaliza el racismo y el clasismo".

Finalmente, la portavoz del PP, Ana Marín, ha afeado a los grupos de izquierda que hablen de democracia pero cuestionen el resultado de las urnas y "deslegitimen" el acuerdo alcanzado con Vox para que Azcón vuelva a ser el presidente de la comunidad, y ha agradecido a Nolasco el acuerdo, que recoge el "común denominador" de dos formaciones distintas que han logrado superar las diferencias para aportar soluciones a los problemas de los aragoneses. EFE

PUBLICIDAD

(foto)