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Al menos 15 detenidos en una operación contra el cultivo y tráfico de marihuana en Almería

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(Actualiza la NA3305 con el número de detenidos y más datos)

Almería, 29 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido por el momento a 15 personas en el marco de un amplio dispositivo desarrollado este miércoles contra el cultivo y tráfico de marihuana y la defraudación de fluido eléctrico en la ciudad de Almería y el municipio de Pechina.

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En el operativo han participado más de 60 agentes pertenecientes a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), entre otras unidades.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Almería, a lo largo de la mañana se han practicado un total de diez registros domiciliarios distribuidos entre los barrios de Almería de Los Almendros y Pescadería, así como en Pechina.

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Durante las inspecciones, los agentes han intervenido una "cantidad ingente" de droga, concretamente marihuana en hoja y en cogollos, además de multitud de útiles destinados al cultivo de plantaciones de interior y su posterior venta. Asimismo, se han intervenido tres armas de fuego (dos largas y una corta).

Esta actuación se enmarca dentro del Plan funcional de respuesta a zonas tensionadas en la Provincia, un proyecto estratégico impulsado por la Comisaría Provincial de Almería.

El despliegue ha contado con el apoyo de operarios de Endesa para neutralizar las acometidas irregulares a la red eléctrica que abastecían estas infraestructuras ilícitas.

La compañía ha dado por finalizada su intervención tras participar en nueve registros, seis de los cuales han arrojado un resultado positivo por presencia de plantaciones.

En total, los técnicos de la empresa suministradora han ejecutado un centenar de cortes de luz y han desmantelado alrededor de 200 metros de cableado ilegal, concentrando sus trabajos en Pechina y en las calles Alegría, Rocío, Albahaca y Buen Amigo de la barriada de Los Almendros. EFE

mma/fs/jdm

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