La Fiscalía avisa de que la pornografía infantil que aflora es solo "la punta del iceberg"

Sagrario Ortega y Laura Camacho

Madrid, 1 may (EFE).- "Somos plenamente conscientes de que lo que estamos viendo, lo que nos llega de pornografía infantil, lo que podemos investigar es solo la puntita del icerberg" de una actividad delictiva que preocupa mucho, que va en aumento y que se favoreció en la pandemia con mucho tráfico de material de abusos a menores.

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Lo dice en una entrevista con EFE la fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, máxima responsable de una institución que ha abierto varias líneas de actuación contra este delito, la última de ellas con el foco puesto en la inteligencia artificial en la generación de contenidos pornográficos con niños.

Una línea de investigación "incipiente" -se inició hace mes y medio- en la que participan las fuerzas de seguridad ciberpatrullando la red y los 200 fiscales especializados en delitos telemáticos distribuidos por toda España.

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Tejada reconoce que hay investigaciones abiertas relacionadas con la elaboración y difusión de material de abusos infantiles generados con IA, pero "es muy pronto" para hablar de resultados, toda vez que existe una cifra "oculta" de esta criminalidad. "No quiero ni pensar en cuánto es".

"Son actividades ilícitas que se hacen en la intimidad, y contra un niño, que es especialmente vulnerable y que muchas veces no es si quiera consciente de que está siendo víctima de una agresión. Y si lo son, están coaccionados por el agresor y tampoco lo denuncian. Por eso solo afloran supuestos puntuales", apunta la fiscal.

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Tejada admite que la IA está facilitando tareas a todos los ciudadanos, pero advierte de las "herramientas" que se crean con ella para cometer directamente del delito de pornografía infantil.

En este sentido, lamenta que "todavía no esté tipificada penalmente la elaboración y puesta a disposición del público de ese tipo de herramientas". En ello trabaja la Unión Europea para modificar una directiva y definir ese delito específico.

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Junto con estas herramientas ad hoc, existen las "genéricas", a disposición de todos y que pueden ser utilizadas para el mismo fin delictivo. Son legales, pero sus propietarios "de alguna manera permiten, dejan corren y no ponen obstáculos e, incluso priorizan, ese tipo de contenidos" (abusos a menores con IA).

También la UE trabaja en ello con el objetivo de que las plataformas de esas herramientas legales no solo corten la distribución de esa pornografía, sino que les impongan medidas de "mitigación" para evitar que se prioricen esos contenidos o que se desarrollen.

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"Al que incumpla esas medidas de mitigación se le exigiría responsabilidad ya sea por vía administrativa o penal", añade la fiscal antes de reconocer que se trata de una tarea técnica muy complicada porque requiere un estudio muy específico del funcionamiento de los algoritmos.

Para luchar contra este fenómeno, Tejada apuesta por un trabajo conjunto de todos los operadores, a la vez que reclama mayores medios personales. "Estoy harta de ver, y llevo muchos años trabajando con ellos, cómo los cuerpos policiales están completamente superados, no pueden investigar todo lo que ven y solo ven un poquito de todo lo que hay".

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Les facilitaría el trabajo las herramientas tecnológicas para la búsqueda de esos contenidos en la red, pero son "muy caras". "Hay que invertir", subraya la fiscal.

Junto ello, considera fundamental la sensibilización social y la formación. "Los ciudadanos tienen que saber lo que está pasando, que hay un riesgo, que tienen que cuidar de los niños, que no se les puede dejar así como así delante del ordenador porque hay mucho depredador que va a ir a buscarlos".

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Por eso califica de "fantástico" el proyecto de ley de protección al menor en entornos digitales que eleva hasta los 16 años -ahora son 14- la edad de consentimiento del tratamiento de datos en internet, que es lo que permite el acceso a redes sociales.

"Sería una pena que un texto de esta naturaleza no saliera adelante" porque, como recalca Tejada, ahora los niños de 10, 11 o 12 años están accediendo a contenidos de violencia extrema tremendos, contenidos que incitan al odio y la discriminación; se están educando, entre comillas, con ese tipo de contenidos. Esto hay que superarlo".

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Y aunque los colegios están haciendo los deberes a través de charlas o visitas de agentes y fiscales, Tejada subraya que también los padres "tienen que educarse", saber los riesgos de internet y vigilar lo que hacen sus hijos en la red.

Una supervisión que, en cierta forma, se descuidó durante la pandemia, porque los niños tenían que usar internet para relacionarse con profesores y otros menores. "La pandemia nos obligó a volcarnos en la red porque era la única forma que teníamos de seguir viviendo con un mínimo de normalidad y perdimos un poco el cuidado. En relación con los niños lo hemos notado mucho". EFE

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