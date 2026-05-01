En mayo, 'El señor de las moscas', 'Spiderman-Noir', Anna Castillo y Macarena García

Madrid, 1 may (EFE).- Mayo es un mes de grandes sorpresas para los amantes de las series. La esperadísima miniserie de 'El señor de las moscas', la monárquica 'The Lady' -de los productores de 'The Crown' y centrada en el personaje de Sarah Ferguson-, y la vuelta de la pareja formada por Anna Castillo y Macarena Garcia, en su regreso a la comedia con 'Se tiene que morir mucha gente'.

'El señor de las moscas' (Movistar Plus+, 7 mayo)

PUBLICIDAD

Miniserie de cuatro episodios basada en la novela homónima de William Golding que narra la historia de la compleja convivencia de un grupo de niños que sobrevive a un accidente de avión en una isla aparentemente idílica. Un experimento social dirigido por Jack Thorne (conocido por la premiada ‘Adolescencia’).

‘The Lady’ (Movistar Plus+, 14 mayo)

PUBLICIDAD

Mia McKenna-Bruce toma el papel de Jane Andrews, una joven de origen humilde que logra trabajo como ayudante de vestuario de Sarah Ferguson, duquesa de York. Interpretada por Natalie Dormer ('Juego de Tronos') en una miniserie de cuatro episodios de los creadores de ‘The Crown’.

'Spider-Noir' (Amazon Prime Video, 27 mayo)

PUBLICIDAD

El universo ‘noir’ de Marvel trajo consigo historias de los más extraño. Entre ellas, 'Spider-Noir', una serie de acción basada en el comic que narra la historia del detective privado Ben Reilly, una versión alternativa del mitico superhéroe Peter Parker interpretado por Nicolas Cage. Una serie que trae como novedad la posibilidad de que los espectadores decidan como verla, en blanco y negro (o en 'noir', su formato original) o en color.

'Se tiene que morir mucha gente' (Movistar Plus+, 21 mayo)

PUBLICIDAD

Creada y dirigida con la ayuda de Victoria Martín (autora de la novela homónima), la serie cuenta con un reparto estelar encabezado por Anna Castillo y Macarena García, en su regreso tras la inolvidable pareja que formaron en la premiada 'La Llamada' (2017). Una comedia de seis episodios que explora la crisis de los 30 a través de tres amigas de la infancia

'Satisfacción garantizada' (Apple TV, 20 mayo)

PUBLICIDAD

La ganadora del Emmy Tatiana Maslany se mete en el papel de una madre recién divorciada que cree haber sido testigo de un asesinato, lo que se lleva a entrar en una red de conspiración, chantajes y asesinos a sueldo mientras pelea la custodia de sus hijos.

'Ciudad de las estrellas' (Apple TV, 29 mayo)

PUBLICIDAD

Spin-off de 'Para toda la humanidad', en este caso llega como un estreno que ahora mueve el foco al otro lado del Telón de Acero en un thriller paranoico para contar cómo la Unión Soviética logró poner al primer hombre en la Luna. Protagonizada por Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin , Agnes O’Casey o Alice Englert. EFE

(foto)

PUBLICIDAD